Napoli evinde kazanır, Galatasaray ve Arsenal deplasmandan galip ayrılır! Misli’den Günün Şampiyon Tercihleri…

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Alanyaspor – Galatasaray: Maç Sonucu 2 (1.44 yerine 1.48)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Alanyaspor – Galatasaray mücadelesinde Misli yazarı Safa Can Konuksever, karşılaşmadan Galatasaray’ın galip ayrılacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Safa Can Konuksever’in Yorumu

Okan Buruk döneminde ilk kez bu kadar uzun bir kazanamama dönemi yaşıyor Galatasaray. Son 3 kulvarda, 4 maçtan da beraberlikle ayrıldılar. Alanya deplasmanı öncesi erkenden kampa girdiler. Yunus ve Morata oynamaya hazır. Fenerbahçe'nin BAY geçtiği haftada bir hata daha yapmayacaktır Sarı-Kırmızılılar. Bu maçta bir diğer tercihim de KG Var.

Manchester United – Arsenal: Maç Sonucu 2 (1.51 yerine 1.55)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Manchester United – Arsenal karşılaşmasında Misli yazarı Mert Artun, karşılaşmadan Arsenal’in galip ayrılacağını düşünüyor.

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Misli Yazarı Mert Artun’un Yorumu

Liverpool’u takibe devam ediyor Arsenal, hafta arası tarihi bir galibiyete imza attılar ŞL’nde. PSV deplasmanında 6 farklı oyuncunun attığı 7 golle 7-1 kazandılar. Manchester United da Sociedad deplasmanından 1-1’lik beraberlikle döndü. İki ekipte de birer kırmızı kart cezalısı var, ev sahibinde yeni transfer Dorgu, konuk ekipte genç Lewis-Skelly. Büyük maçlara daha rahat motive oluyor United. En azından gol bulacaklarını düşünüyorum, ancak kadro ve oyun sıkıntısı büyük. Ugarte ve Maguire de bu maça yetişemiyor. Arsenal’in bu deplasmandan 3 puanla döneceğini tahmin ediyorum.

Napoli – Fiorentina: İlk Yarı Sonucu 1 (1.37 yerine 1.41)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Napoli – Fiorentina karşılaşmasında Misli yazarı Alper Öcal, karşılaşmadan Napoli’nin galip ayrılacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Alper Öcal’ın Yorumu

Napoli, Fiorentina'yı konuk edeceği bu maçta galibiyet hedefliyor. Son haftalarda zor günler geçiren Napoli, Inter ile oynadığı son maçta 1-1 berabere kalarak beş maçlık galibiyet hasretine son veremedi. Bu süreçte, takımın en etkili oyuncularından Frank Anguissa ve David Neres'in sakatlıkları sıkıntı yaratıyor. Lukaku ve Billing'in formu ise umut veriyor. Fiorentina ise son dönemde dalgalı bir grafik sergiliyor; Panathinaikos'a karşı yaşanan 3-2'lik yenilgi moral bozucuydu. Palladino'nun takımı, son beş maçta sadece bir galibiyet alabilmiş durumda. Nicolo Zaniolo ve Rolando Mandragora cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak. Napoli'nin iç sahadaki etkileyici performansı ve Fiorentina'nın deplasman zayıflığı göz önüne alındığında, ev sahibi takımın düşük skorlu bir galibiyet kazanmasını bekliyorum.

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