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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.06.2020 - 18:15,Son Güncelleme:

Napoli, Dries Mertens'le sözleşme uzattı

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Napoli, Dries Mertens'le sözleşme uzattı
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Serie A takımlarından Napoli, Belçikalı futbolcusu Dries Mertens'in sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Napoli Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Napoli, Mertens'in sözleşmesini yenilemeyi açıklamaktan memnuniyet duyuyor. Forvet oyuncusu, üçüncü yılı opsiyonlu 2 yıl daha mavi formayı giyecektir" ifadeleri kullanıldı.

Napoli Kulübü Başkanı Aurelio De Laurentiis de Twitter'dan Mertens ile birlikte fotoğraflarını paylaşarak, "Daha uzun yıllar birlikte olacağımız için mutluyum" şeklinde görüş belirtti.

İtalyan takımına 2013 yılında transfer olan Mertens, geçirdiği 7 sezonda, 90'ı Serie A, 16'sı UEFA Şampiyonlar Ligi, 9'u UEFA Avrupa Ligi, 6'sı İtalya Kupası, 1'i de Şampiyonlar Ligi önlemesi olmak üzere toplam 122 gol attı.

33 yaşındaki yıldız oyuncu, son olarak takımının, Inter’i İtalya Kupası yarı final rövanş maçında attığı golle finale yükselmesinde büyük rol oynamıştı.

Napoli, Dries Mertensle sözleşme uzattı

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