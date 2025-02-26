Napoli cephesinden Victor Osimhen açıklaması: 'Çözüm bulmak için çalışıyoruz!'

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Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı ve kısa süre içerisinde gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran Victor Osimhen'in geleceği hakkında Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, açıklamalar yaptı.

Sky Sports'a açıklamalarda bulunan Giovanni Manna, Nijeryalı futbolcunun sözleşmesindeki madde ile ilgili konuştu.

"SERBEST KALMA MADDESİ DOĞRU"

Sözleşmesindeki maddeye açıklık getiren Manna, "Victor konusu her zaman sıcak, transfere açık değilken bile gündemde oluyor. Victor Osimhen'in sözleşmesinde serbest kalma maddesi olduğu doğru." ifadelerini kullandı.

"ÇÖZÜM BULMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Osimhen'in satışı konusunda çözüm aradıklarını vurgulayan Manna, "Geçen yaz olduğu gibi geç bir transferden kaçınmak için mümkün olan en kısa sürede bir çözüm bulmak için çalışıyoruz." dedi.

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OSIMHEN'İN RAKAMLARI

Nijeryalı santrafor, bu sezon sarı - kırmızılı formayı 26 maçta sırtına geçirdi. Söz konusu müsabakalarda 20 kez rakip fileleri havalandıran Osimhen, takımına 5'de asist katkısı sağladı.