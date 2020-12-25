Napoli Başkanı Laurentiis'ten Pirlo için olay sözler! İtalya karıştı

Spor Arena Dış Haberler | İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi Tahkim Kurulu'nun, Serie A'nın 3. haftasında Juventus maçına çıkmadığı için Napoli'nin hükmen mağlup sayılması yönünde alınan kararı iptal etmesiyle birlikte üst üste flaş açıklamalar geldi.

Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Tahkim Kurulu'nun kararını eleştirdi.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ise "Andrea bir koç olarak kalmadı ve kararları yorumlamamalı. O zaman kulübeyi bıraksın ve halkla ilişkiler müdürü olsun. Pirlo'nun mesleği avukatlık değil ve tüm prosedürleri bilmeyebilir. Ayrıca bunları bilmesine de hiç gerek yok" şeklinde yanıt verdi.

Laurentiis sözlerini, "Pirlo'ya aptal demeyeceğim çünkü onu haklı çıkarmak istemem. Bu sebeple bunu yapmayacağım." ifadeleriyle sürdürdü.

BİR HAFTADA 6 PUAN KAYBETTİ

Juventus, Serie A'da son hafta oynanan maçta Fiorentina'ya evinde 3-0 mağlup oldu. Tahkim Kurulu'nun kararıyla birlikte de Napoli maçından kazanılan 3 puan silindi. Bu gelişmelerin ardından Juventus 24 puanla lider Milan'ın 10 puan gerisine düştü.

JUVENTUS-NAPOLI MAÇI NEDEN OYNANAMADI?

Napoli kenti yerel sağlık makamları, takımdaki pozitif vakalar nedeniyle Napoli'nin Torino'daki Juventus maçına gitmesine izin vermemiş, mavi-beyazlı takım da bu karşılaşmaya çıkamamıştı.

Serie A yönetimi daha sonra aldığı kararda Napoli'nin maça gidebilecek durumdayken gitmediğini ve bu nedenle Napoli'yi hükmen 3-0 yenik sayıp, 1 puan silme cezası vermişti.