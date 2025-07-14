Napoli Başkanı De Laurentiis, Osimhen'in transfer sürecini kasten mi uzatıyor?

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Galatasaray, Osimhen için Napoli ile kıran kırana bir pazarlık süreci yürütürken görüşmelerin uzamasıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

70 TEKLİFİNE RAĞMEN GERİ ADIM ATMADILAR

Nijeryalı golcü, Napoli’ye G.Saray’dan başka takıma gitmeyeceğini net olarak ifade ederken Cimbon önce 50+5 milyon, ardından 60 milyon Euro önerdi. Ret yanıtı sonrası yönetim 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini ödemeyi kabul etti. Napoli’nin teminat mektubu istemesi üzerine rakam 70’e çekildi. Ancak İtalyanlar yine geri adım atmadı.

TAKTiK Mi YAPIYOR?

Son olarak Cimbom 75 milyon Euro’yu teminatlarla birlikte 5 taksitte ödemeyi önerdi. Ancak Napoli buna yanıt vermedi. İtalyan ekibinin işi sürekli olarak yokuşa sürmesi sonrası Napoli Başkanı De Laurentiis’in süreci kasıtlı uzattığı öne sürüldü.

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Bunun sebebi olarak da Napoli başkanının daha yüksek bir bonservis almak için Osimhen’in serbest kalma bedelinin geçerlilik tarihi olan 15 Temmuz’u beklediği ifade edildi.