Futbol Haberleri

Napoli Başkanı De Laurentiis, Osimhen için hakim önünde!

Güncelleme Tarihi:

Napoli Başkanı De Laurentiis, Osimhen için hakim önünde
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2025 07:00

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, 2020'de Lille'den gelen Osimhen'in transferinin şeffaf olmayan yapısı için mahkemeye çıktı.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, 2019’da Roma’dan alınan Manolas ve 2020’de Lille’den gelen Osimhen’in transferleri nedeniyle hakim karşısına çıktı.

'TRANSFERİN ŞEFFAF OLMAYAN YAPISI NEDENİYLE..'

Mahkemede Manolas transferinin meşru görülebileceği ancak Osimhen transferinin şeffaf olmayan yapısı nedeniyle göz ardı edilemeyeceği kaydedildi.

Napoli Başkanı De Laurentiis, Osimhen için hakim önünde

AYRILAN OYUNCULAR KAZANÇ OLARAK YAZILDI

Osimhen için Lille’e 50 milyon Euro ödendiği kaydedilirken aynı dönemde takımdan ayrılmamalarına rağmen Ciro Palmeri, Claudio Manzi ve Luigi Liguori’nin Lille’e gitmiş gibi mali tabloya kazanç olarak yazıldığı belirtildi.

Savunma avukatları, De Laurentiis’in ertelenen duruşması öncesi savcılığa bir dilekçe sunacaklarını açıkladı.

