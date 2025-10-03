Napoli Başkanı De Laurentiis, Osimhen için hakim önünde!

Haberin Devamı

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, 2019’da Roma’dan alınan Manolas ve 2020’de Lille’den gelen Osimhen’in transferleri nedeniyle hakim karşısına çıktı.

'TRANSFERİN ŞEFFAF OLMAYAN YAPISI NEDENİYLE..'

Mahkemede Manolas transferinin meşru görülebileceği ancak Osimhen transferinin şeffaf olmayan yapısı nedeniyle göz ardı edilemeyeceği kaydedildi.

AYRILAN OYUNCULAR KAZANÇ OLARAK YAZILDI

Osimhen için Lille’e 50 milyon Euro ödendiği kaydedilirken aynı dönemde takımdan ayrılmamalarına rağmen Ciro Palmeri, Claudio Manzi ve Luigi Liguori’nin Lille’e gitmiş gibi mali tabloya kazanç olarak yazıldığı belirtildi.

Haberin Devamı

Savunma avukatları, De Laurentiis’in ertelenen duruşması öncesi savcılığa bir dilekçe sunacaklarını açıkladı.