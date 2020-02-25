Napoli Barcelona maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Napoli ile Barcelona Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında karşı karşıya gelecek. Müsabakaya kısa bir süre kala, maça ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. İşte, Napoli Barcelona maçı hakkında merak edilenler...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Napoli ile Barcelona bu akşam mücadele edecek. TSİ 23.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalında canlı olarak ekranlara gelecek.

KORONA ALARMI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Napoli - Barcelona maçı öncesinde İtalya'da koronavirüs alarmı verildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile karşılaşacak olan Barcelona, İtalya'ya gider gitmez koronavirüs tehdidi sebebiyle önlem amaçlı bir dizi testten geçecek.

ESPN'de yer alan habere göre; Barcelona forması giyen oyuncular, Napoli'ye iner inmez havalimanında muayene edilecekler ve ateşleri ölçülecek.

Bu ilk kontrol esnasında ya da maçın ardından ülkeden ayrılırken vücut sıcaklığı anormal seviyede olan futbolcular, ivedilikle en yakın hastaneye kaldırılacak ve tedavi altına alınacaklar.

İtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü Lombardia bölgesi ile Napoli arasında 789 km bulunuyor.

Yetkililer, tehlike bölgesinden karayoluyla yaklaşık 7.5 saatlik mesafede bulunan Napoli'de maçın oynanmasına herhangi bir engel olmadığı görüşünde.

Lombaridya ve Veneto bölgelerindeki bu hafta yapılacak tüm spor etkinliklerinin askıya alınmasıyla bu bölgelerde oynanması planlanan Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari ve Inter-Sampdoria maçları ileri bir tarihe ertelenmişti.