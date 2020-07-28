Napoli, Avrupa kupaları için bastırıyor! Inter karşısında iddaa'da kazanmalarına...

Bu bir ilandır

INTER

- Juventus'un şampiyonlukla noktaladığı Serie A'da bir ara şampiyonluk hissiyatı yaşayan Inter, kendisi de puan kayıpları yapınca bu şansı elinin tersiyle itmiş oldu.

- Orta sahadan Roberto Gagliardini sarı kart cezalısı. Yine orta sahadan Stefano Sensi ve Matias Vecino ile savunmadan Stefan de Vrij sakat.

- Andrea Ranocchia'nın defanstaki, Borja Valero'nun da orta alandaki eksiklerin yerine oynaması bekleniyor.

- TD Antonio Conte; "Üç günde bir maç yapmak elbette yorucu, hem de aylarca ara verdikten sonra ancak bu zamanlardan çıkardığımız dersleri ilerleyen zamanlarda mutlaka pozitif bir şekilde kullanacağımızı düşünüyorum..." açıklamasında bulundu.

NAPOLI

- Son 6 lig maçından 14 puan çıkartan Napoli'de iki önemli eksik var! Kostas Manolas ile Dries Mertens, son oynanan Sassuolo karşılaşmasında sakatlandı ve zorlu Inter karşısında takımdaki yerlerini alamayacaklar.

- Stoper ikilisi Nikola Maksimovic ve Kalidou Koulibaly olacak. Hücumda da Jose Callejon'u ilk 11'de görebiliriz.

- Fenerbahçe'den sezon başında Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas son 3 maçta kenardan geldi, TD Gennaro Gattuso bir kez daha aynı tercihi yapabilir.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Inter'in ligdeki son 11 maçının 10'u "2.5 ÜST" bitti.

- Napoli'nin ligdeki son 4 maçı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Inter ev sahipliğinde oynanan son 5 maçın tamamı "2.5 ALT" bitti.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu İtalya Serie A mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Inter Kazanır" oldu!

%24'lük kesim "Lukaku & Martinez" iş birliğinin galibiyeti getireceğini düşünüyor...

%22'lik kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada her iki takımın da gol atmasını bekliyor.

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