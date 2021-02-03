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GeriSpor Napoli Atalanta maçı saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Kupası'nda yarı final heyecanı
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Spor Arena
Haber Giriş: 03.02.2021 - 16:40 | Son Güncelleme:

Napoli Atalanta maçı saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Kupası'nda yarı final heyecanı

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Napoli Atalanta maçı saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Kupası'nda yarı final heyecanı
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Napoli ve Atalanta bu akşam kozlarını İtalya Kupası yarı final mücadelesinde paylaşacak. rövanş mücadelesi öncesinde takımlar ikinci karşılaşma öncesinde avantalı skoru yakalamak istiyorlar. Peki Napoli Atalanta maçı saat kaçta ekranlara gelecek? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri

Gennaro Gattuso'nun öğrencileri, sahasında güçlü rakibini mağlup ederek 2'nci maç öncesi avantaj sağlamak istiyor. Kupanın son şampiyonu Napoli, Empoli ve Spezia'yı eleyerek yarı finale çıkmayı başarmıştı.

İtalya Kupası'nda 58 yıldır mutlu sona ulaşamayan Atalanta ise Napoli deplasmanına mutlak galibiyet hedefiyle çıkıyor. Gian Piero Gasperini'nin takımı sırasıyla Cagliari ve Lazio'yu kupanın dışına iterek yarı finalde mücadele etme hakkı kazanmıştı.

İki takım arasında ligde oynanan son maçı, Napoli evinde 4-1 kazanmıştı.

NAPOLİ ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Napoli Atalanta maçı bu akşam saat 22:45'te başlayacak. Mücadele TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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