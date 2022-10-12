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Napoli 4-2 Ajax (Maçın özeti)

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#Şampiyonlar Ligi#Napoli#Ajax
Napoli 4-2 Ajax (Maçın özeti)
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2022 12:15

Napoli, Ajax'ı 4-2 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 4 yaparak son 16 turunu garantiledi.

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Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile Ajax, 4. hafta maçında kozlarını paylaştı.

Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan mücadeleyi Napoli 4-2'lik skorla kazandı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri Lozano, Raspdori, Kvaratskhelia ve Osimhen kaydetti. Ajax'ın gollerini Klaassen ve Bergwijn attı.

Bu sonuçla birlikte Serie A ekibi, 4'te 4 yaparak Şampiyonlar Ligi2nde son 16 turuna yükseldi.

Geçen hafta Napoli'ye 6-1 mağlup olduktan sonra üst üste ikinci yenilgisini alan Ajax ise 3 puanda kaldı.

MADRID'DE GOL YOK

Atletico Madrid ve Club Brugge'un kozlarını paylaştığı karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Belçika ekibi, 10 puanla liderliğini sürdürürken Atletico Madrid 4 puanda kaldı.

Madrid ekibinin, 9 isabetli şutta gol çıkaramaması da dikkat çekti.

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#Şampiyonlar Ligi#Napoli#Ajax

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