Napoli 4-2 Ajax (Maçın özeti)

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Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile Ajax, 4. hafta maçında kozlarını paylaştı.
Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan mücadeleyi Napoli 4-2'lik skorla kazandı.
Napoli'ye galibiyeti getiren golleri Lozano, Raspdori, Kvaratskhelia ve Osimhen kaydetti. Ajax'ın gollerini Klaassen ve Bergwijn attı.
Bu sonuçla birlikte Serie A ekibi, 4'te 4 yaparak Şampiyonlar Ligi2nde son 16 turuna yükseldi.
Geçen hafta Napoli'ye 6-1 mağlup olduktan sonra üst üste ikinci yenilgisini alan Ajax ise 3 puanda kaldı.
MADRID'DE GOL YOK
Atletico Madrid ve Club Brugge'un kozlarını paylaştığı karşılaşma 0-0 sona erdi.
Bu sonuçla birlikte Belçika ekibi, 10 puanla liderliğini sürdürürken Atletico Madrid 4 puanda kaldı.
Madrid ekibinin, 9 isabetli şutta gol çıkaramaması da dikkat çekti.