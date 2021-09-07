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Futbol
Haber Giriş: 07.09.2021 - 19:07 | Son Güncelleme:

Napoleoni TFF 1. Lig ekibinde! 1 yıllık sözleşme...

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Napoleoni TFF 1. Lig ekibinde! 1 yıllık sözleşme...

Son olarak Göztepe forması giyen İtalyan hücum oyuncusu Stefano Napoleoni, TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a transfer oldu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor, Süper Lig'de Medipol Başakşehir ve Göztepe formaları giyen İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni'yi kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki İtalyan futbolcuyla 1 yıllık anlaşma imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Napoleoni'ye 'hoş geldin' diyor, nice başarılar diliyoruz." denildi.

Türkiye'ye Şubat 2016'da gelen Napoleoni, 115 Süper Lig karşılaşmasında 18 gol attı.

Napoleoni TFF 1. Lig ekibinde 1 yıllık sözleşme...

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