MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Tenis HaberleriNaomi Osaka'dan Madrid Açık'a erken veda
GeriTenis Naomi Osaka'dan Madrid Açık'a erken veda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tenis
AA
Haber Giriş: 02.05.2021 - 14:53 | Son Güncelleme:

Naomi Osaka'dan Madrid Açık'a erken veda

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Naomi Osaka'dan Madrid Açık'a erken veda

Tek kadınlar dünya 2 numarası Naomi Osaka, Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda Karolina Muchova'ya 2-1 yenilerek, 2. turda elendi.

İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliği yaptığı toprak kort turnuvasının tek kadınlar 2. turunda, Japon Osaka ile klasmanın 20. basamağındaki Çekyalı Muchova karşılaştı.

Osaka'yı 1 saat 49 dakika süren karşılaşmada 6-4, 3-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 mağlup eden Muchova, 3. tura yükseldi.

Muchova bir üst turda, Yunan Maria Sakkari ile Estonyalı Anett Kontaveit'in karşılaşacağı müsabakanın galibiyle eşleşecek.

Naomi Osakadan Madrid Açıka erken veda

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi