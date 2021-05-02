Naomi Osaka'dan Madrid Açık'a erken veda

İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliği yaptığı toprak kort turnuvasının tek kadınlar 2. turunda, Japon Osaka ile klasmanın 20. basamağındaki Çekyalı Muchova karşılaştı.



Osaka'yı 1 saat 49 dakika süren karşılaşmada 6-4, 3-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 mağlup eden Muchova, 3. tura yükseldi.



Muchova bir üst turda, Yunan Maria Sakkari ile Estonyalı Anett Kontaveit'in karşılaşacağı müsabakanın galibiyle eşleşecek.

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