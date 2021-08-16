Naomi Osaka, Western & Southern Açık'taki gelirini Haiti'deki depremzedelere bağışlayacak

Kariyerinde dört grand slam şampiyonluğu bulunan ve babası Haiti doğumlu olan 23 yaşındaki tenisçi, sosyal medya hesabından depremzedelere destek sözü verdi.

Kadınlar dünya 2 numarası Osaka, geçen yıl mücadele ettiği ABD Açık'ta kullandığı maskelere polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybedenlerin isimlerini yazmıştı.

Toplam 3 milyon dolar ödüllü Western & Southern Açık, ABD'nin Cincinnati kentinde 14-22 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

Haiti Sivil Savunma Ajansı, cumartesi günü meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının bin 297'ye çıktığını, yaralı sayısının ise 5 bin 700'ü geçtiğini belirtti.

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