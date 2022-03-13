Naomi Osaka kortta gözyaşlarına boğuldu! Seyirci 'Berbatsın' diye bağırınca...

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Kadınlar tenisinde dünya 1 numaralığına kadar yükselen, 4 kez grand slam zaferi yaşayan Naomi Osaka zorlu günleri bir türlü geride bırakamıyor.

Geçen yıl Fransa Açık'ta mental problemleri sebebiyle basın toplantılarına katılmama kararı almasının ardından ceza tehlikesiyle karşı karşıya kalması sonrası turnuvadan çekilen Osaka, Wimbledon'a katılmamıştı. Amerika Açık'a 3. turda veda eden Osaka, mental problemleri sebebiyle tenise ara verdiğini duyurmuştu.

TOKYO'DA OLİMPİYAT ATEŞİNİ YAKTI

Tenise ara veren ve bu süreçte yalnızca ülkesinin ev sahipliğinde düzenlenen Tokyo 2022 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda olimpiyat ateşini yakan Osaka, Tokyo'da da 3. turda elenmiş ve sezonu kapatmıştı.

78. SIRAYA KADAR GERİLEDİ

Bir dönem dünya 1 numarası olan Naomi Osaka, tenisten uzak kaldığı dönem ve katıldığı turnuvalardan erken turlarda elenmesinin üzerine dünya sıralamasında 78. sıraya kadar geriledi.

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INDIAN WELLS'TEN DE OLAYLI ŞEKİLDE AYRILDI

24 yaşındaki Naomi Osaka, grand slam'ler haricinde prestijlşi turnuvalardan biri olan Indian Wells'e de 2. turda veda etti.

Rus raket Veronika Kudermetova karşısında ilk sette 3-0 geriye düşen Osaka, tribünden bir seyircinin 'Naomi, berbatsın' diye bağırması sonrasında maçtan koptu.

HAKEM MİKROFONUNDAN MAÇ SIRASINDA KONUŞMAK İSTEDİ

Kaybettiği oyun sonrası yerine geçerken sandalye hakemiyle konuşan Osaka, hakemin kullandığı mikrofonu alıp seyircilere seslenmek istediğini söyledi. İsteği hakem tarafından reddedilen Osaka, turnuva direktörüyle de bir süre konuştu ancak yine geri çevrildi.

Naomi Osaka'nın bu anlarda gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

MAÇI KAYBETTİ, SONRASINDA KONUŞTU

İlk seti 6-0 kaybeden Osaka, ikinci seti de 6-4 kaybedip turnuvaya veda etti. Teniste normalde olmayan bir şey oldu ve maçı kaybeden Osaka, kort içinde kazanan oyuncuların görüşlerini verdiği mikrofona gelerek açıklamalar yaptı.

Kortta daha önce de hakarete uğradığını söyleyen Osaka; "Daha önce maç sırasında duyduklarımdan hiç rahatsız olmamıştım ama burada oldum. Venus Williams ve Serena Williams'a bu kortta yapılanların videosunu izlemiştim. İzlemediyseniz izlemenizi öneririm. Nedenini bilmiyorum o anda kafamda o video oynamaya başladı ve bunu içimden atamadım. Bir kişinin sözleri çoğunluğu temsil etmez, beni destekleyenlere teşekkür ederim. Ağlamamak için kendimi zorluyorum ama daha önce de kortta ağladığımı gördünüz. Veronika'yı tebrik ederim, iyi oynadı ve kazandı." diyerek alkışlar içerisinde korttan ayrıldı.

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VENUS VE SERENA INDIAN WELLS'TE NE YAŞAMIŞTI?

2001 yılında Venus Williams ve Serena Williams kardeşler, Indian Wells yarı finalinde karşı karşıya gelmiş. Venus, sakatlığı sebebiyle maçtan çekilmiş ve Serena finale yükselmişti. Finalde Kim Clijsters ile karşılaşan Serena, maç boyunca ıslıklanmış ve tribünlerden tepki görmüştü. Maçı tribünden takip eden Venus de tepkilerden nasibini almıştı.

Kim Clijsters'ı yenerek kupaya uzanan Serena Williams, sevincini kardeşi Venus ve babaları Richard ile paylaşmıştı. Richard Williams, daha sonra yaptığı açıklamada maç boyunca ırkçı saldırılara maruz kaldıklarını söylemişti.

14 YIL BOYUNCA TURNUVAYI BOYKOT ETTİLER

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Bu olaydan sonra Venus ve Serena Williams kardeşler, 14 yıl boyunca Indian Wells turnuvasına katılmadı.