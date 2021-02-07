Nantes Lille maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte karşılaşmanın detayları

Nantes Lille maçının ne zaman, hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Fransa 1. Lig maçlarında Nantes ve Lille karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 19:00’da başlayacak.

NANTES LILLE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Nantes Lille maçı bugün saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak..

Fransa 1. Ligi'nin 24. hafta maçında Nantes ile Lille karşı karşıya geliyor. Burak Yılmaz sakat olduğu için oynamayacak. Yusuf Yazıcı maç kadrosunda ama oynayıp oynamayacağı maç saati belli olacak. Zeki Çelik ise kadroda yer alıyor.