Nantes Lille maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte karşılaşmanın detayları
Nantes Lille maçı bu akşam oynanacak. Nantes Lille maçının hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. Fransa 1. Ligi'nin 24. hafta maçında gerçekleşecek olan karşılaşmada Burak Yılmaz sakat olduğu için oynamayacak. İşte Nantes Lille maçına dair detaylar
Nantes Lille maçının ne zaman, hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Fransa 1. Lig maçlarında Nantes ve Lille karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 19:00’da başlayacak.
NANTES LILLE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Nantes Lille maçı bugün saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak..
Fransa 1. Ligi'nin 24. hafta maçında Nantes ile Lille karşı karşıya geliyor. Burak Yılmaz sakat olduğu için oynamayacak. Yusuf Yazıcı maç kadrosunda ama oynayıp oynamayacağı maç saati belli olacak. Zeki Çelik ise kadroda yer alıyor.
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