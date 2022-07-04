Nando De Colo'dan Fenerbahçe'ye veda! Kızları marş söyledi...

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2019/20 sezonunda geldiği Fenerbahçe Beko'dan 3 yıl sonra ayrılan Nando De Colo, Sarı-lacivertli camiaya videolu bir mesajla veda etti.

Sosyal medya hesabından video paylaşan De Colo şu ifadeleri kullandı:

Sevgili Fenerbahçe ailesi,

3 yıldır birlikteyiz ve bu noktaya geldik. Sarı Lacivertli formayı giymek gerçekten büyük onurdu. Fenerbahçe’nin tüm dünyada ne ifade ettiğini öğrendim, özellikle de taraftarları için. FENERBAHÇE’nin onların DNA’larında olduğu şüphesiz. Organizasyona, bu seneler içinde birlikte çalıştığım tüm antrenör ve takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Tanıştığım tüm güzel insanlara, ve taraftarlara destekleri için çok teşekkür ederim, muhteşemsiniz.

Lola artık Türkçe konuşabiliyor, Alicia Türkiye’ye geldiğimizde 3 aylıktı ve Elena İstanbul’da doğdu. Bu yüzden şehrinizin her zaman kalbimizde büyük bir yeri olacak.

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Her şey için teşekkür ederim, sevginiz için teşekkür ederim!

DE COLO'NUN KIZLARINDAN FENERBAHÇE MARŞI

Nando De Colo'nun veda videosunun sonunda kızları Fenerbahçe marşı söyledi.