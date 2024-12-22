Namağlup lider Galatasaray, Kayserispor deplasmanında! Bu maçın heyecanı Şampiyon Oranlar ile Misli’de!

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Bellona Kayserispor deplasmanında zirvedeki puan farkını 8'e çıkarmak için sahada. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 15 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 13 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 41 puanla haftaya zirvede girdi.

Bellona Kayserispor ise 3 galibiyet, altışar beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak, 15 puanla 16. sırada yer aldı.

KAYSERİSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ:

· Onurcan

· Gökhan

· Attamah

· Jeanvier

· Carole

· Boa Morte

· Baran

· Bourabia

· Karimi

· Hasan

· Bahoken

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ:

· Muslera

· Jelert

· Sanchez

· Abdülkerim

· Jakobs

· Torreira

· Sara

· Barış Alper

· Mertens

· Yunus

· Osimhen

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Galatasaray, Kayserispor ile oynadığı 6 lig maçında sadece 2 galibiyet alabildi.

İki ekip arasındaki son 10 maçın 7’si 2.5 gol üstü bitti.

Galatasaray rakibini mağlup ettiği son 5 karşılaşmada ilk yarıları da önde bitirdi.

Kayserispor iç sahada Galatasaray ile oynadığı son 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik aldı.

Galatasaray’ın oynadığı son 10 resmi maçın 9’unda karşılıklı goller oldu.

ŞAMPİYON ORAN FARKIYLA...

Misli'de Şampiyon Oran farkıyla bu maçta Kayserispor galibiyetine 6.30, beraberliğe 4.94, Galatasaray kazanıra ise 1.26 oran veriliyor.

MİSLİ ÜYELERİNİN TERCİHİ

Karşılaşmaya bahis yapan Misli üyelerinin %44’ü Sarı-Kırmızılıların galibiyetine oynuyor.

GALATASARAY'DA 4 EKSiK VAR

Cimbom’da Macar futbolcu Roland Sallai, sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi’nin yanı sıra ailevi nedenle özel izinli olan Kerem Demirbay ve hasta olan Yusuf Demir de kamp kadrosunda yer almadı. Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, bugün sarı kart görmeleri halinde 18. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.

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CİMBOM'DA 3 İSİM CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Kayserispor maçı öncesi 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, yarın sarı kart görmeleri halinde 18. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.

42 GOLLE SÜPER LİG'İN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI

Süper Lig'de 42 kez fileleri havalandıran Galatasaray, ligin en çok gol atan takımı konumunda bulunuyor.

Ligde Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a 5'er, Trabzonspor'a 4, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor, Samsunspor ve Net Global Sivasspor'a 3'er, Atakaş Hatayspor, ikas Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş'a 2'şer, Alanyaspor ve Sipay Bodrum FK'ye 1'er gol atan sarı-kırmızılı ekip, ligin en golcü takımı ünvanına sahip.

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GALATASARAY DEPLASMANDA PUAN KAYBETMEDİ

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı tüm deplasman maçlarını kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de konuk olduğu Konyaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Antalyaspor, Sipay Bodrum FK ve Net Global Sivasspor'u mağlup etti ve deplasmanda puan kaybı yaşamadı.

"Cimbom", bu sezon sadece sahasında Kasımpaşa ve ikas Eyüpspor'a puan kaybetti.