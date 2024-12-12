Namağlup Galatasaray, Malmö deplasmanında! Okan Buruk'un 11'i netleşti

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında bu akşam İsveç’in Malmö takımına konuk olacak. Yeni Malmö Stadı’nda TSİ 20.45’te başlayacak ve TRT 1’den yayınlanacak karşılaşmayı İngiliz hakem John Brooks yönetecek. Galatasaray’da, sakatlıkları bulunan Barış Alper, Osimhen, İcardi, Kaan, Jakobs ve Yusuf forma giyemeyecek. Malmö’de ise kaleci Dahlin, Jansson, Tinnerholm, Haksabanovic ve Vecciha sakatlıkları nedeniyle oynamayacak.

11- Avrupa Ligi’nde 11 puan toplayan Galatasaray (3G 2B), bu karşılaşmadan galip ayrılırsa Avrupa kupalarının grup/lig aşamalarında altıncı maçlar itibarıyla en yüksek puanına ulaşacak.