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Namağlup Galatasaray, Malmö deplasmanında! Okan Buruk'un 11'i netleşti

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#Galatasaray#Malmö#Avrupa Ligi
Namağlup Galatasaray, Malmö deplasmanında Okan Burukun 11i netleşti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 07:00

Avrupa Ligi’nde ilk 5 maçta yenilgi yüzü görmeyen G.Saray, 20.45’te, sahasındaki son 3 Avrupa sınavını kaybeden Malmö’ye konuk olacak.

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında bu akşam İsveç’in Malmö takımına konuk olacak. Yeni Malmö Stadı’nda TSİ 20.45’te başlayacak ve TRT 1’den yayınlanacak karşılaşmayı İngiliz hakem John Brooks yönetecek. Galatasaray’da, sakatlıkları bulunan Barış Alper, Osimhen, İcardi, Kaan, Jakobs ve Yusuf forma giyemeyecek. Malmö’de ise kaleci Dahlin, Jansson, Tinnerholm, Haksabanovic ve Vecciha sakatlıkları nedeniyle oynamayacak.

11- Avrupa Ligi’nde 11 puan toplayan Galatasaray (3G 2B), bu karşılaşmadan galip ayrılırsa Avrupa kupalarının grup/lig aşamalarında altıncı maçlar itibarıyla en yüksek puanına ulaşacak.

Namağlup Galatasaray, Malmö deplasmanında Okan Burukun 11i netleşti

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#Galatasaray#Malmö#Avrupa Ligi

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