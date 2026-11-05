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Namağlup Beşiktaş, Celtic'e karşı

Güncelleme Tarihi:

#Avrupa Ligi#Beşiktaş#Celtic
Namağlup Beşiktaş, Celtice karşı
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2026 07:00

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Beşiktaş, Avrupa'nın en zorlu deplasmanlarından biri olan Celtic Park'ta namağlup unvanını sürdürmek için sahada olacak. İşte maç öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11'ler...

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında deplasmanda İskoçya ekibi Celtic ile karşılaşacak. TSİ 23.00’te başlayacak mücadele Celtic Park’ta oynanacak ve Alman hakem Sascha Stegemann tarafından yönetilecek.

Süper Lig’de oynadığı son karşılaşmada Kasımpaşa karşısında 2-2’lik beraberlikle yetinen Beşiktaş, moral bulmak için Celtic karşısında galibiyet arıyor. Siyah-beyazlılar Avrupa Ligi’nde oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet 1 beraberlik alarak 7 puan topladı ve averajla 8’inci sırada yer alıyor. Celtic ise 3 maçta 3 mağlubiyetle puansız 4 takımdan biri konumunda.

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ORKUN DA KADRODA

Beşiktaş'ta sakat futbolcuların birer birer iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. Milli takımda sakatlandıktan sonra dört maç kaçıran Orkun Kökçü kafileye alındı. Bununla beraber Orkun’un maça yedek kulübesinde başlaması öngörülüyor.

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Siyah-beyazlılarda 2 hafadır omzundan sakat olan ve tedavisi devam eden Fabio Miretti ile Cyrstal Palace maçında kırmızı kart gören Ümit Akdağ kadroya alınmadı.

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MUHTEMEL 11'LER

Celtic: Johnstone, Donovan, Vickers, Scales, Tierney, Baur, McGregor, Duran, Nygren, Tounekti, Högh.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Ouattara, Salih, Ndidi, Olaitan, Cerny, Trossard, Oh.

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#Avrupa Ligi#Beşiktaş#Celtic

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