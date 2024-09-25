Namağlup Beşiktaş, Ajax deplasmanında! Kötü seriyi bitirme hedefi...

Haberin Devamı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 26 Eylül Perşembe günü Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak.

Amsterdam kentindeki Johan Cruijff ArenA'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı İngiliz hakem John Brooks yönetecek.

Geçen sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek Avrupa Ligi play-off turunda oynama hakkı elde eden Beşiktaş, İsviçre ekibi Lugano'yu 3-3 ve 5-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı ve format değişikliğine gidilen "Kupa 2"de adını 36 takımın yer aldığı lig etabına yazdırmayı başardı.

Ajax ise 2023-2024'te Hollanda Birinci Futbol Ligi'ni (Eredivisie) 5. sırada bitirdi. Avrupa Ligi'ndeki mücadelesine ikinci eleme turundan başlayan Amsterdam temsilcisi, sırasıyla Vojvodina, Panathinaikos ve Jagiellonia'yı eleyerek lig etabında mücadele etme hakkı kazandı.

Haberin Devamı

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 6 MAÇI DA AJAX KAZANDI

Beşiktaş, Ajax ile oynadığı 6 müsabakadan da mağlup ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, Hollanda ekibiyle Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası (1966), UEFA Kupa Galipleri Kupası (1993) ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde (2021) toplam 6 kez karşı karşıya geldi.

Ajax, söz konusu 6 maçta da Beşiktaş'a üstünlük kurdu. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 3 kez fileleri havalandırırken, Hollanda ekibi ise 14 gol kaydetti.

Beşiktaş, Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde çıkacağı mücadelede Ajax karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak.

BEŞİKTAŞ'IN BU SEZON MAĞLUBİYETİ YOK

Siyah-beyazlı takım, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 8 maçta hiç mağlubiyet yaşamadı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde çıktığı 8 müsabakanın 6'sını kazanırken, 2'sinde ise berabere kaldı.

Bu karşılaşmalarda 24 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 8 gole engel olamadı.

AJAX'TA TANIDIK YÜZLER

Hollanda ekibinde Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı isimler dikkati çekiyor.

Ajax, sezon başında takımın başına Francesco Farioli'yi getirdi. İtalyan çalıştırıcı, 2021-2023 yıllarında Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'un teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

Haberin Devamı

Amsterdam temsilcisinin kadrosunda milli oyuncu Ahmetcan Kaplan'ın yanı sıra bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Wout Weghorst ile Başakşehir'de görev yapan Bertrand Traore de yer alıyor.

Ajax, bu sezon Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA KADROSU

Siyah-beyazlı takımın UEFA'ya bildirilen kadrosunda yer alan futbolcular şunlar:

Kaleci: Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Göktuğ Baytekin

Defans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Felix Uduokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu, Serkan Emrecan Terzi

Orta saha: Milot Rashica, Salih Uçan, Joao Mario, Ernest Muçi, Moatasem Al-Musrati, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson Fernandes

Haberin Devamı

Forvet: Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Rafa Silva, Mustafa Erhan Hekimoğlu

Avrupa kupalarında 245. maç



Beşiktaş, Ajax karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 245. maçına çıkacak. Kartal, geride kalan 244 mücadelede 92 galibiyet, 49 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Rakip ağları 328 kez sarsan siyah-beyazlılar, filelerinde ise 369 gole engel olamadı.



Avrupa Ligi'nde 124. kez boy gösterecek



UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 123 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, geride kalan maçlarda 54 galibiyet, 25 beraberlik ve 44 mağlubiyet aldı. Kartal, söz konusu müsabakalarda 197 kez gol sevinci yaşarken, ağlarında 159 gole engel olamadı.



Avrupa Ligi’ndeki son sezonunda tek galibiyet aldı



Kara Kartal, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında mücadele ettiği son sezonunda dış saha galibiyeti alamadı. Siyah-beyazlılar, 2019-2020 sezonunda K Grubu’nda sırasıyla konuk olduğu Slovan Bratislava’ya 4-2, Braga’ya 3-1, Wolves’e de 4-0 kaybetti.

Beşiktaş, evinde ise Wolves’e 1-0, Braga’ya 2-1 mağlup olurken, tek galibiyetini 2-1’lik skorla Bratislava’ya karşı elde etti.



Hollanda takımlarıyla 11. karşılaşma



Siyah-beyazlı ekip, Hollanda ekipleriyle Avrupa kupalarında 11. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, Ajax'ın yanı sıra PSV Eindhoven ve Feyenoord ile de Avrupa kupalarında rakip oldu.

Ajax ile daha önce 6 kez rakip olan Kara Kartal, henüz galibiyet ya da mağlubiyet alamadı.

Ajax’la ilk maçına 1966-1967 sezonunda o zamanki adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda çıkan İstanbul temsilcisi, konuk olduğu ilk müsabakayı 2-0, rövanşı da 2-1 kaybetti.

UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda rakibiyle 1993-1994 sezonunda bir kez daha eşleşen Beşiktaş, 2. tur ilk maçında dış sahada 2-1, sahasında da 4-0 yenildi.

Siyah-beyazlılar, 2021-2022 sezonunda Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda Ajax'a Hollanda’da 2-0, İstanbul’da da 2-1 mağlup oldu.

Beşiktaş, Şampiyonlar Kulüpler Kupası'nda 1991-1992 sezonunda bir başka Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'la rakip oldu. Siyah-beyazlılar, ev sahibi olduğu karşılaşmadan 1-1 berabere ayrılırken, deplasmanda ise 2-1yenildi.

Kara Kartal’ın Hollanda takımlarına karşı üstünlüğünü ise Feyenoord’a karşı. Sşyah-beyazlı ekip, 2014-2015 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda rakibini deplasmanda 2-1, İstanbul'da da 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Siyah-beyazlılar, Hollanda ekipleriyle bugüne kadar oynadığı 10 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.



Giovanni van Bronckhorst en çok Ajax’a kaybetti



Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst’un teknik adamlık kariyerinde resmi maçlarda en fazla mağlup olduğu takım Ajax. Hollandalı çalıştırıcı, Feyenoord ve Glasgow Rangers’ın başında bulunduğu dönemde Ajax’a tam 12 kez rakip oldu. Bu karşılaşmalarda 2’şer galibiyet ve beraberlik alan van Bronckhorst’un takımları, 8 defa da kaybetti.

49 yaşındaki teknik direktörün idaresindeki ekipler söz konusu maçlarda 13 gol atıp, 27 gol yedi.



Ajax, Türk takımlarıyla 13. kez mücadele edecek



Ajax ise yarınki müsabakayla birlikte Türk takımlarıyla 13. kez mücadele edecek. Beşiktaş’la oynadığı 6 maçın yanı sıra Hollanda temsilcisi, Fenerbahçe’yle 4, Bursaspor’la da 2 defa oynadı.

Siyah-beyazlılara karşı oynadığı 6 maçı da kazanan Ajax, aynı başarıyı Bursaspor’la olan 2 müsabakada da gösterdi. Hollanda takımı, sarı-lacivertli ekibe karşı ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.



Rakipte tanıdık bir isimler



Ajax’ın başında bir dönem Süper Lig’de Fatih Karagümrük ve Corendon Alanyaspor’u da çalıştıran Teknik Direktör Francesco Farioli bulunuyor. İtalyan teknik adamla Hollanda Ligi’nde oynadığı 4 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Ajax, 7 puanla 9. sırada yer alıyor. İç sahada oynanması gereken FC Utrecht karşılaşması ise polis grevi sebebiyle ertelenmişti.

Ajax, yaz transfer döneminde de 2022-2023 sezonunda Beşiktaş formasını terleten Wout Weghorst’u renklerine bağladı. Weghorst, Hollanda temsilcisiyle ligde 2 mücadeleye çıktı ancak gol ya da asist üretemedi.