Naklen yayın ihalesi ne zaman yapılacak?

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Naklen yayın ihalesi hakkında geçtiğimiz Ekim ayında açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir, tarih detayını açıkladı;

"Dört kişi Kulüpler Birliğinden, dört kişi TFF'den, bir de sekreterlik yapsın diye TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ı da yayın ihalesi kuruluna alarak çalışmaya başladık. Birinci kademede bize mutlaka bir danışman gerektiği kararını verdik. Danışman aramaya başladık. Dünyada bu konuda ses getiren danışman firmalarından birini seçtik. O firmayla anlaşmayı yaptık ve o çalışmalara başladık. Kasım, aralık ve ocak içinde ihaleyi sonlandıracağız. Bir paketleme olacak. Danışma kurulu çalışmalar yapıyor. Çok yakın zamanda bir araya geleceğiz. Sürecin ne olacağını, 3 yıllık mı 5 yıllık mı yapalım, buna bakacağız. Bunun artı ve eksileri olabilir. Bunun kararını verip ilanımızı yapacağız, ne kadar çok talep gelirse o kadar etkili olacağına, kulüplerimize o kadar fayda getireceğine inanıyorum. Türkiye'deki ve dünyadaki ekonomik şartlar nedeniyle burada nasıl bir rakam çıkacağını tahmin etmenin zor olacağını düşünüyorum. İnşallah iyi bir rakamla bu işi sonlandıracağız. 2022-2023 sezonundan itibaren yeni yayıncı kuruluşla yolumuza devam edeceğiz."