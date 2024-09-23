Nakavt olan Anthony Joshua'nın kazanacağı para dudak uçuklattı

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Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) Dünya Ağır Sıklet kemer maçında İngiliz boksör Daniel Dubois, Anthony Joshua'yı 5. rauntta nakavtla yenerek unvanını korudu.

Wembley Stadyumu'nda 96 bin seyircinin önünde oynanan IBF Dünya Ağır Sıklet Şampiyonluğu maçında İngiliz boksörler Daniel Dubois ile Anthony Joshua karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi rakibini 5. rauntta nakavtla kazanan Daniel Dubois, IBF şampiyonluk kemerini korudu.

Dubois zaferin ardından, "Ben bir gladyatörüm, sonuna kadar savaşan bir savaşçıyım. Bu benim zamanım, bu benim kurtuluş hikayem ve tam potansiyelime ulaşana kadar durmayacağım." ifadelerini kullandı.

Maçın hemen ardından kariyerine devam edeceğini açıklayan Anthony Joshua ise pazartesi günü Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bu kararını teyit etti.

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Daniel Dubois - Anthony Joshua maçının ardından dağıtılan para ödülüyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

TOPLAM PARA 35 MİLYON STERLİN

Sporty Salaries'e göre; ağır bir mağlubiyet alan Anthony Joshua, 6 milyon sterlin kazanmayı garantilendi. Joshua'yı devirerek kemerini koruyan Daniel Dubois'nın ise en az 3.5 milyon sterlin kazanacağı kaydedildi.

Yayın haklarından gelecek parayla birlikte ise Dubois'nın en fazla 10 milyon, Joshua'nın ise 25 milyon sterline kadar bir gelir elde edebileceği belirtildi.