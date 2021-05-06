Naim Süleymanoğlu Türkiye Halter Şampiyonası, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamada, "Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası, 29 Mart'ta toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan Kovid-19 tedbirleri göz önünde bulundurularak federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe alınmıştır. Antrenör, hakem ve sporcularımıza duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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