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Haber Giriş: 06.05.2021 - 12:59 | Son Güncelleme:

Naim Süleymanoğlu Türkiye Halter Şampiyonası, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi

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Naim Süleymanoğlu Türkiye Halter Şampiyonası, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi

Bursa'da 17-20 Mayıs tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle ertelendi.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamada, "Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası, 29 Mart'ta toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan Kovid-19 tedbirleri göz önünde bulundurularak federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe alınmıştır. Antrenör, hakem ve sporcularımıza duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Naim Süleymanoğlu Türkiye Halter Şampiyonası, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi

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