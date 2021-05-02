Nagelsmann’ı Bayern’e götüren yol... Dünyanın konuştuğu dahinin sırları

Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme dek birçok branştan haber, araştırma ve analizlerin yer aldığı derginin kapağında, henüz 34 yaşında olmasına rağmen Bayern Münih’in başına geçen Julian Nagelsmann yer alıyor. Koray Durkal’ın kaleme aldığı portrede Nagelsmann’ı diğer teknik adamlardan farklı kılan özellikleri detaylarıyla anlatılıyor.

FUTBOLDA YENİ BİR ÇAĞ BAŞLATTI

Bayern Münih’in transfer etmek için tam 25 milyon Euro ödemeyi göze aldığı genç teknik adamın, özellikle teknolojiyi kullanma biçimi hayret verici düzeyde. Antrenmanlarda dünyada görülmemiş teknolojik sistemler kullanan Nagelsmann’ın kariyer öyküsünün Jose Mourinho’ya benzerliği de dikkat çeken bir başka detay. Zaten bu sebeple Almanya’da kendisine ‘mini Mourinho’ lakabı takılmış durumda. Yazıda, Nagelsmann’ın futbol görüşü yönünden örnek aldığı teknik adamlar ve hedefleri de yer alıyor.

FORMULA 1 TÜRKİYE’YE NASIL DÖNDÜ?

Formula 1’in Türkiye macerası tüm ayrıntılarıyla Spor Arena Plus’ta. Muhammed Kaya, organizasyonun 2005’te nasıl getirildiğini, 2011’de neden geri gittiğini ve sonra nasıl geri geldiğini anlattı. Kaya yazısında, Formula 1’in Türkiye’de kalıcı olup olmayacağı sorusunu da yanıtladı.

FENERBAHÇE FORMAT ATMALI

Spor Arena Plus yazarı Ünal Özüak, istikrarsız grafiğiyle dikkat çeken ve THY Euroleague’de Final Four’a kalamayan Fenerbahçe Beko’ya çıkış yolunu gösterdi

YENİ GELİR KAPISI ‘TARAFTAR TOKEN’

Ertuğrul Güneş, dijital çağın en yeni ürünlerinden ‘taraftar token’lerinin kulüpler için nasıl devasa bir gelir kaynağı olabileceğini Spor arena Plus’ta yazdı.

KALECİ BİR TAKIMIN YÜZDE 51’İDİR

Uzun yıllar A Milli Takım, F.Bahçe ve Trabzon’da kaleci antrenörlüğü yapan Alper Boğuşlu’nun Spor Arena Plus’tan Uğur Yapıcı’ya verdiği röportajı ilgiyle okuyacaksınız.

SPOR ARENA PLUS ‘DERGİLİK’TE

20’ye yakın çağdaş spor yazarının yazılarıyla katkıda bulunduğu dijital dergi Spor Arena Plus’ı, IOS ve Android işletim sistemine sahip tüm akıllı telefonlardan ve tablet bilgisayarlardan ‘Dergilik’ uygulamasını indirerek okuyabilirsiniz.

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