Nafican Yardımcı, Süper Lig ekiplerinin radarında
2. Lig'de Çorum FK forması giyen Ümit Milli Takım'ın sol beki Nafican Yardımcı, Süper Lig ekiplerinin transfer listesine girmeyi başardı.
Süper Lig’de sezon öncesi yaz transfer döneminde hareketlilik sürüyor.
Takımlar kadrolarını güçlendirmek yolunda çalışmalarını sürdürürken gözler de yabancı kuralı sonrası yerli isimlere çevrildi.
“NAFİCAN YARDIMCI’YA SÜPER KANCA”
Bu sezon 2. Lig Beyaz Grup’ta Çorum FK formasıyla gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken 20 yaşındaki Nafican Yardımcı, Süper Lig takımlarımın da radarına girdi.
Süper Lig’de 3 takım Nafican için Çorum FK’nın kapısını çalarken bonservisi için bilgi aldı.
"ÜMİT MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLDİ"
Genç sol bek, Ümit Milli Takımın Avrupa Grup Eleme maçları öncesinde hazırlık kampı aday kadrosuna davet edilmişti.
“25 MAÇTA GÖREV ALDI”
2001 doğumlu genç oyuncu bu sezon Çorum FK formasıyla 25 karşılaşmada görev aldı.
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