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Nafia Kuş Aydın, Paris 2024'te yarı finalde!

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#Paris2024#Nafia Kuş Aydın#Tekvando
Nafia Kuş Aydın, Paris 2024te yarı finalde
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2024 16:46

Paris 2024'te tekvando kadınlar +67 kiloda Nafia Kuş Aydın, yarı finale yükseldi.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, yarı finale çıktı.

Grand Palais'ta yapılan müsabakalarda kadınlar +67 kilo son 16 turunda Şilili Fernanda Aguierre'yi 2-1 yenen Nafia Kuş Aydın, çeyrek finalde Ürdünlü Rama Abo-Alrub ile karşılaştı. Milli sporcu, rakibini setlerde 2-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

Nafia Kuş Aydın, yarı finalde ev sahibi Fransa'dan Althea Laurin ile karşılaşacak.

Bu arada erkekler +80 kiloda mücadele eden Emre Kutalmış Ateşli, son 16 turunda yenildiği Kübalı rakibinin çeyrek finaldeki maçını kaybetmesiyle repesajda mücadele etme hakkını kaybetti ve oyunlara veda etti.

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#Paris2024#Nafia Kuş Aydın#Tekvando

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