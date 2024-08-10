Nafia Kuş Aydın, Paris 2024'te finale çıkamadı! Bronz madalya...

Haberin Devamı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın finale çıkamadı.

Grand Palais'ta yapılan müsabakalarda kadınlar +67 kilo son 16 turunda Şilili Fernanda Aguierre'yi 2-1 yenen Nafia Kuş Aydın, çeyrek finalde Ürdünlü Rama Abo-Alrub'u 2-1 yenerek yarı finale çıkmıştı.

Nafia Kuş Aydın, yarı finalde ev sahibi Fransa'dan Althea Laurin ile karşılaştı. Rakibine setlerde 2-0 mağlup olan Nafia Kuş Aydın, finale çıkamadı. Sporcumuz bronz madalya maçına çıkacak.

EMRE KUTALMIŞ ATEŞLİ VEDA ETTİ

Bu arada erkekler +80 kiloda mücadele eden Emre Kutalmış Ateşli, son 16 turunda yenildiği Kübalı rakibinin çeyrek finaldeki maçını kaybetmesiyle repesajda mücadele etme hakkını kaybetti ve oyunlara veda etti.