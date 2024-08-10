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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, kadınlar +67 kiloda bronz madalya elde etti.

Grand Palais'taki müsabakalarda son 16 turunda Şilili Fernanda Aguierre'yi yenen Nafia Kuş Aydın, çeyrek finalde Ürdünlü Rama Abo-Alrub'u mağlup etti.

Fransız Althea Laurin'e yarı finalde yenilen ve final şansını kaybeden milli sporcu, bronz madalya maçında İngiliz Rebbeca McGovan ile karşı karşıya geldi.

Rakibi karşısında ilk seti 9-7 kaybeden Nafia Kuş Aydın, ikinci seti 4-2 kazandı ve durumu 1-1 yaptı. Üçüncü seti 6-2 alarak maçı 2-1 kazanan milli sporcu, bronz madalyanın sahibi oldu.

Kariyerinde ilk olimpiyat madalyasını alan Nafia Kuş Aydın, Paris 2024'te Türkiye'ye 8. madalyasını kazandırdı.

BAKAN BAK TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın'ı tebrik etti.

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Bakan Bak, X hesabından "Nafia Kuş Aydın olimpiyat üçüncüsü. Paris 2024’te bronz madalyanın sahibi olan milli tekvandocumuzu kutluyorum." paylaşımını yaptı.

Nafia, kadınlar +67 kilodaki 3'üncülük müsabakasında Büyük Britanyalı Rebecca McGowan'ı yenerek kariyerinin ilk olimpiyat madalyasını elde etmişti.