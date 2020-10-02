MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriNadir Çiftçi resmen Samsunspor'da
GeriFutbol Nadir Çiftçi resmen Samsunspor'da
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 02.10.2020 - 16:11 | Son Güncelleme:

Nadir Çiftçi resmen Samsunspor'da

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nadir Çiftçi resmen Samsunspor'da
Abone Olgoogle-news

Samsunspor, hücum oyuncusu Nadir Çiftçi’yi 2 yıllığına renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, en son Çaykur Rizespor’da forma giyen hücum oyuncusu Nadir Çiftçi ile 2 yıllık anlaşma imzaladı. Nuri Asan Tesisleri’nde yapılan imza törenine 28 yaşındaki oyuncunun yanı sıra Genel Menajer Mustafa Aztopal da katıldı.

Nadir Çiftçi 2 yıllığına kendisini Samsunsporlu yapan mukaveleye imza attı.

Nadir Çiftçi resmen Samsunsporda

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle