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Teniste sezonun ilk grand slam turnuvasÄ± olan Avustralya AÃ§Ä±k'ta Rafael Nadal'Ä±n Denis Shapovalov'u yenerek adÄ±nÄ± yarÄ± finale yazdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta gergin anlar yaÅŸandÄ±.

Turnuvaya 6 numaralÄ± seribaÅŸÄ± olarak katÄ±lan Nadal, ilk iki seti 6-3 ve 6-4'lÃ¼k setlerle alarak 2-0 Ã¶ne geÃ§ti. Sonraki iki seti 6-4 ve 6-3 ile kazanan 14 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Shapovalov, maÃ§Ä± final setine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.

4. setin sonunda karnÄ±ndan bir sakatlÄ±k yaÅŸayan ve 5. sete tÄ±bbi mola ile giren Nadal, seti 5-3 kazanÄ±p 4 saat 8 dakika sÃ¼ren maÃ§Ä± 3-2 kazandÄ± ve adÄ±nÄ± finale yazdÄ±rdÄ±.

Ä°KÄ°NCÄ° SETÄ°N BAÅžINDA GERGÄ°NLÄ°K! SHAPOVALOV Ä°SYAN ETTÄ°

Rafael Nadal'Ä±n 6-3 kazandÄ±ÄŸÄ± ilk set sonrasÄ±nda ikinci sete servis atarak baÅŸlamak Ã¼zere kortta yerini alan Denis Shapovalov, Ä°spanyol rakibinin yerini almasÄ±nÄ± bir sÃ¼re bekledi. Ã‡ok terlediÄŸi iÃ§in kÄ±yafetini deÄŸiÅŸtiren Nadal'Ä±n yerini almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶ren Shapovalov, hakeme ceza vermesi iÃ§in itiraz etti.

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Setin ilk oyununu kazanan Shapovalov, Nadal'Ä±n 'ritÃ¼elleri' sebebiyle servis atarken de Ã§ok beklediÄŸini ve hakemin zaman uyarÄ±sÄ± vermesi gerektiÄŸini sÃ¶yleyerek itirazlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

MaÃ§Ä±n kule hakemi Carlos Bernardes, Shapovalov'a Nadal'Ä±n set baÅŸÄ±nda kÄ±yafetini deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in vaktinin olduÄŸunu ve servis atmasÄ±na da 8 saniyede kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemesi KanadalÄ± raketi Ã§ileden Ã§Ä±kardÄ±.

Shapovalov yerine dÃ¶nerken hakem iÃ§in 'Hepiniz yozlaÅŸmÄ±ÅŸsÄ±nÄ±z' dedi.

NADAL YANINA Ã‡AÄžIRIP SAKÄ°NLEÅžTÄ°RDÄ°

Rafael Nadal, hakem ile tartÄ±ÅŸan Shapovalov'u fileye Ã§aÄŸÄ±rÄ±p sakinleÅŸtirdi. Daha sonra oyun devam etti. Gerginlikle ikinci seti de kaybeden Shapovalov, sonraki iki seti kazanÄ±p maÃ§a geri dÃ¶ndÃ¼ ancak final setinde rakibine maÄŸlup olmaktan kurtulamadÄ±.

SHAPOVALOV MAÃ‡ SONUNDA RAKETÄ°NÄ° KIRDI

2-0 geriye dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ maÃ§Ä± 2-2'ye getiren ancak final setinde yarÄ± finale kalma ÅŸansÄ±nÄ± kaybeden 22 yaÅŸÄ±ndaki Shapovalov, maÃ§Ä±n bitimiyle raketini kÄ±rdÄ±.

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Shapovalov'un raketini, top toplayÄ±cÄ± bir kÄ±z alarak korttan Ã§Ä±kardÄ±.

NADAL'IN SERVÄ°S RÄ°TÃœELLERÄ° NELER?

20 grand slam ÅŸampiyonluÄŸu bulunan ve tarihin en bÃ¼yÃ¼k tenisÃ§ilerinden olarak gÃ¶sterilen Rafael Nadal, kariyerinin baÅŸÄ±ndan beri maÃ§ sÄ±rasÄ±nda dikkat Ã§eken ritÃ¼elleriyle de adÄ±ndan sÃ¶z ettiriyor. Ä°spanyol raket, kort kenarÄ±ndaki su ve enerji iÃ§eceklerini kendine has ÅŸekilde yere koyar, oyun dÄ±ÅŸÄ±ndayken Ã§izgilere basmaz ve kort deÄŸiÅŸimi sÄ±rasÄ±nda adÄ±mlarÄ±nÄ± buna gÃ¶re ayarlar.

Solak olan Nadal, her servisten Ã¶nce topu sektirirken saÄŸ eliyle ÅŸortunu arkadan dÃ¼zeltir, sol ve saÄŸ omuzlarÄ±ndan tiÅŸÃ¶rtÃ¼nÃ¼ rahatlatÄ±r, burnundan ter siler, sol ve saÄŸ kulaÄŸÄ±nÄ±n arkasÄ±ndan saÃ§larÄ±nÄ± dÃ¼zeltir.

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BUNLAR KURALLARA AYKIRI MI?

Nadal'Ä±n bu ritÃ¼elleri uzun yÄ±llardÄ±r Ã§ok konuÅŸuluyor. Servisi geciktirerek rakibin dikkatini daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde eleÅŸtiriler de var. Son yÄ±llarda servis sÃ¼resi kuralÄ± getirildiÄŸi iÃ§in 25 saniye iÃ§erisinde bu ritÃ¼elleri yapÄ±p servisini kullanmasÄ± halinde kurala aykÄ±rÄ± bir durum yok. AyrÄ±ca oyun aralarÄ±nda kÄ±yafet deÄŸiÅŸimi iÃ§in de oyunculara ekstra zaman verilebiliyor.

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Â *Avustralya sÄ±caÄŸÄ±nda oynanan maÃ§ sÄ±rasÄ±nda Ã§ok terleyen Nadal'Ä±n sÄ±k sÄ±k kenardaki havalandÄ±rma aracÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.