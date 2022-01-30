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Nadal Medvedev maçı hangi kanalda? Avustralya Açık finali...

#Nadal#Medvedev#Nadal Medvedev Maçı
Nadal Medvedev maçı hangi kanalda Avustralya Açık finali...

Nadal Medvedev maçı ile Avustralya Açık’ta finalist isim belli oluyor. Şampiyonluk adına büyük efor sarf eden iki isim, karşılaşmadan galip ayrılarak adını şampiyonlar listesine yazdırmak için mücadele veriyor. Nadal, maçı kazanması halinde grand slam şampiyonluk sayısını 21'e çıkaracak ve rekor kıracak. Medvedev ise bu karşılaşmadan galip ayrılması halinde kariyerinde ikinci kez grand slam şampiyonluğu elde etmiş olacak. Peki, Nadal Medvedev maçı hangi kanalda? İşte, o detaylar

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Nadal Medvedev maçı ile Avustralya Açık şampiyonu belirleniyor.

İlk seti 6-2 ile Daniil Medvedev kazandı. Rus raket, iki kez Nadal'ın servisini kırdı.

İkinci set oynanıyor...

Nadal, yarı finalde İtalyan rakibi Berrettini'yi  6-3, 6-2, 3-6 ve 6-3'lük setler sonucu 3-1 mağlup edip finale yükselmişti. Tek erkeklerde dünya 2 numarası Rus tenisçi Daniil Medvedev, yarı finalde karşılaştığı Stefanos Tsitsipas’ı 7-6 4-6 6-4 6-1'lik setlerle 3-1 mağlup ederek finalde Rafael Nadal’ın rakibi oldu. Peki, Nadal Medvedev maçı hangi kanalda? İşte, o detaylar

NADAL MEDVEDEV MAÇI HANGİ KANALDA? 

Saat 11.30'da başlayan Nadal Medvedev maçı, Eurosport üzerinden canlı olarak izlenebilir.

NADAL REKOR İÇİN KORTTA

Novak Djokovic ve Roger Federer ile birlikte 20'şer şampiyonlukla en çok grand slam zaferi yaşayan erkek tenisçi rekorunu paylaşan Rafael Nadal, final maçına rekoru tek başına ele geçirmek için çıkıyor.

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Ayrıca Nadal finali kazanırsa her grand slami en iki kez kazanan ikinci tenisçi olacak. Geçen yıl Roland Garros'u kazanan Djokovic, bunu başaran ilk raket olmuştu.

Finalde Rafael Nadal ile karşı karşıya gelen Medvedev, kazanması halinde kariyerinde Amerika Açık’ın ardından ikinci grand slam şampiyonluğunu yaşamış olacak.

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