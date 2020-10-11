Nadal Djokovic maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Nadal Djokovic maçı için geri sayım

Nadal Djokovic maçının hangi kanalda, ne zaman yayınlanacağı belli oldu. Nadal Djokovic karşılaşması bugün ekrana gelecek. Rafael Nadal ve Novak Djokovic, Roland Garros final maçı 11 Ekim Pazar günü 16.00'da başlayacak. 19 grand slam zaferi bulunan Nadal kazanırsa, 20 şampiyonluğu olan Roger Federer’i yakalayacak.

NADAL DJOKOVİC MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Rafael Nadal ve Novak Djokovic, Roland Garros final maçı 11 Ekim Pazar günü 16.00'da başlayacak. Karşılaşma Eurosport 1 ekranlarında yayınlanacak. Fransa Açık Tenis Turnuvası’nın en büyüğü bugün belli olacak. TSi 16.00’da başlayacak karşılaşmayı, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle sınırla sayıda seyirci izleme şansına erişecek.

NADAL KAZANIRSA FEDERER’İ YAKALAYACAK

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıda seyircinin kortta izleyebileceği maç öncesi Djokovic müthiş bir form grafiği yakalamış durumda; Sırp tenisçi bu sezon 38 maçta sadece 1 kez kaybetti. Nadal ise en çok başarılı olduğu toprak korttaki Roland Garros’ta bu sezon rakiplerine tek set dahi vermedi.

19 grand slam zaferi bulunan Nadal kazanırsa, 20 şampiyonluğu olan Roger Federer’i yakalayacak. Djokovic, grand slam’lerde 17 şampiyonluk elde etti.