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Tenis
AA
Haber Giriş: 02.02.2021 - 12:53 | Son Güncelleme:

Nadal, ATP Kupası'na çıkamadı! Perşembe günü...

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Nadal, ATP Kupası'na çıkamadı! Perşembe günü...
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İspanyol tenisçi Rafael Nadal, ATP Kupası'ndaki ilk maçına belindeki tutulma nedeniyle çıkamadı.

Rahatsızlığını sosyal medya hesabından duyuran Nadal'ın yerine Avustralyalı Alex de Minaur ile Roberto Bautista Agut karşılaştı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen ve ülke sayısının 12'ye düşürüldüğü ATP Kupası, Avustralya'nın Melbourne kentinde yapılıyor.

İspanya, kupada perşembe günü Yunanistan ile karşılaşacak. Dünya klasmanının 2 numarası Nadal'ın rakibi Yunan sporcu Stefanos Tsitsipas olacak.

 

Nadal, ATP Kupasına çıkamadı Perşembe günü...

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