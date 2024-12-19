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Nacional Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu oynuyor mu?

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#Nacional#Benfica#Kerem
Nacional Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Kerem Aktürkoğlu oynuyor mu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 10:28

Nacional - Benfica maçı, Portekiz Süper Ligi'nin 14. hafta mücadelesi kapsamında futbolseverlerle buluşacak. Benfica, lige hızlı bir başlangıç yaparak 13 haftada 10 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti ve 3. sırada yer alıyor. Rakibi Nacional ise sezon başında beklentilerin altında kaldı ve 13 maçta sadece 3 galibiyet alabildi. Bu nedenle ev sahibi ekip, Benfica'ya karşı sürpriz yapmak istiyor. Peki, Nacional - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? İşte, o detaylar

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Benfica maçlarını pek çok futbolsever için rutin takip edilecek karşılaşmalar arasına ilave ettiren Kerem Aktürkoğlu, bugün de takımına katkı yapabilmek için sahada olacak. Çekişmeli geçmesi beklenen karşılaşma, ekran başından canlı takip edilecek. Peki, Nacional Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

NACİONAL BENFİCA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? 

Portekiz Süper Ligi 14. hafta kapsamında Nacional - Benfica karşı karşıya gelecek. Mücadele 19 Aralık 2024 Perşembe günü saat 20:00'de başlayacak ve S Sport Plus ve TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

 

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#Nacional#Benfica#Kerem

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