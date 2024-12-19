Nacional Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu oynuyor mu?

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Benfica maçlarını pek çok futbolsever için rutin takip edilecek karşılaşmalar arasına ilave ettiren Kerem Aktürkoğlu, bugün de takımına katkı yapabilmek için sahada olacak. Çekişmeli geçmesi beklenen karşılaşma, ekran başından canlı takip edilecek. Peki, Nacional Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

NACİONAL BENFİCA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Portekiz Süper Ligi 14. hafta kapsamında Nacional - Benfica karşı karşıya gelecek. Mücadele 19 Aralık 2024 Perşembe günü saat 20:00'de başlayacak ve S Sport Plus ve TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.