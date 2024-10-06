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Nacional - Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Kerem Aktürkoğlu ilk 11’de mi? Portekiz Süper Ligi’nde 8. hafta

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Nacional - Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta Kerem Aktürkoğlu ilk 11’de mi Portekiz Süper Ligi’nde 8. hafta
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2024 19:44

Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün forma giydiği Benfica maçları büyük bir heyecanla takip ediliyor. Nacional - Benfica maçı hangi kanalda yayınlanıyor? sorusu da bu sebeple araştırılıyor. Portekiz kariyerine muhteşem bir başlangıç yapan Kerem Aktürkoğlu, Gil Vicente maçında da fileleri sarsarak gol sayısını 3'e çıkardı. Benfica'da 2 de asist katkısı yapan Kerem Aktürkoğlu, toplamda 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Peki, Nacional - Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

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Nacional - Benfica maçı bu akşam ekranlara geliyor. Benfica'ya transfer olduktan sonra çıktığı 5 maçta 6 gol katkısı vererek tüm dünyada dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, Türk sporseverler tarafından da dikkatle takip ediliyor. Ligde 3. sırada yer alan Benfica, Nacional deplasmanına konuk oluyor.

NACİONAL - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Portekiz Süper Ligi’nde bu hafta 8. hafta karşılaşmaları oynanıyor. Nacional - Benfica karşılaşması 6 Ekim Pazar günü saat 20:00’da başlayacak. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün forma giydiği Nacional - Benfica maçı S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Nacional: Lucas Franca, Garcia, Ze Vitor, Ulisses, Jose Gomes, Esteves, Matheus Dias, Soumare, Appiah, Isaac, Thomas

Benfica: Trubin, Bah, Araujo, Otamendi, Carreras, Aursnes, Florentino, Di Maria, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis

 

 

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