Nacional - Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Kerem Aktürkoğlu ilk 11’de mi? Portekiz Süper Ligi’nde 8. hafta

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Nacional - Benfica maçı bu akşam ekranlara geliyor. Benfica'ya transfer olduktan sonra çıktığı 5 maçta 6 gol katkısı vererek tüm dünyada dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, Türk sporseverler tarafından da dikkatle takip ediliyor. Ligde 3. sırada yer alan Benfica, Nacional deplasmanına konuk oluyor.
Portekiz Süper Ligi’nde bu hafta 8. hafta karşılaşmaları oynanıyor. Nacional - Benfica karşılaşması 6 Ekim Pazar günü saat 20:00’da başlayacak. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün forma giydiği Nacional - Benfica maçı S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Nacional: Lucas Franca, Garcia, Ze Vitor, Ulisses, Jose Gomes, Esteves, Matheus Dias, Soumare, Appiah, Isaac, Thomas
Benfica: Trubin, Bah, Araujo, Otamendi, Carreras, Aursnes, Florentino, Di Maria, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis