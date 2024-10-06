Nacional - Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Kerem Aktürkoğlu ilk 11’de mi? Portekiz Süper Ligi’nde 8. hafta

Haberin Devamı

Nacional - Benfica maçı bu akşam ekranlara geliyor. Benfica'ya transfer olduktan sonra çıktığı 5 maçta 6 gol katkısı vererek tüm dünyada dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, Türk sporseverler tarafından da dikkatle takip ediliyor. Ligde 3. sırada yer alan Benfica, Nacional deplasmanına konuk oluyor.

NACİONAL - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Portekiz Süper Ligi’nde bu hafta 8. hafta karşılaşmaları oynanıyor. Nacional - Benfica karşılaşması 6 Ekim Pazar günü saat 20:00’da başlayacak. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün forma giydiği Nacional - Benfica maçı S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Nacional: Lucas Franca, Garcia, Ze Vitor, Ulisses, Jose Gomes, Esteves, Matheus Dias, Soumare, Appiah, Isaac, Thomas

Benfica: Trubin, Bah, Araujo, Otamendi, Carreras, Aursnes, Florentino, Di Maria, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis