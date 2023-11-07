Nacho'dan Arda Güler sorusuna cevap: Sabırsızlanıyorum | Şampiyonlar Ligi ile ilk resmi maçına çıkabilir

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UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. haftasında yarın akşam Portekiz temsilcisi Braga ile sahasında karşılaşacak olan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, kamp kadrosunu açıkladı.

Real Vallecano maçının kadrosuna alınan ancak forma şansı bulamayan milli futbolcu Arda Güler, Braga karşılaşmasının da kamp kadrosuna dahil edildi. Genç yıldız, forma giydiği takdirde bu sezon ilk kez resmi bir maçta oynamış olacak.

Real Madrid'in 21 kişilik Braga maçı kamp kadrosunda yer alan futbolcular şöyle;

Kaleciler: Lunin, Kepa, Diego Piñeiro.

Defans: Carvajal, Alaba, Nacho, Lucas V., Fran García, Rüdiger, Mendy.

Orta saha: Bellingham, Kroos, Modrić, Camavinga, Valverde, Arda Güler, Nico Paz.

Hücum: Vini Jr., Rodrygo, Joselu, Brahim.

NACHO'DAN ARDA GÜLER SORUSUNA CEVAP

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Öte yandan İtalyan Teknik Direktör Carlo Ancelotti ile beraber toplantıya katılan Nacho Fernandez, Arda Güler'le ilgili bir soruya, "Arda Güler çok genç bir oyuncu ama inanılmaz bir yeteneğe sahip. Önünde çok etkileyici bir gelecek var. Sakatlığını çoktan atlattı. Onu sahada oynarken ve keyif alırken görmek için sabırsızlanıyorum" yanıtını verdi.

REAL MADRİD GRUPTA LİDER

Üç maç sonunda 9 puanla Şampiyonlar Ligi grubunda lider durumda bulunan Real Madrid, ilk maçta Braga'yı deplasmanda 2-1 mağlup etmişti. Braga'nın ise grupta sadece 3 puanı bulunuyor.

Real Madrid, Braga maçından sonra La Liga'da Santiago Bernabeu'da Valencia'yı ağırlayacak.