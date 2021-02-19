Nabil Dirar Belçika'da olay oldu! Taraftarlar topa tutuyor...

Spor Arena Dış Haberler - Belçika Pro Lig ekiplerinden Club Brugge forması giyen Nabil Dirar, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 1-1 berabere kaldıkları Dinamo Kiev maçında oynadığı futbolla taraftarların tepkisini çekti.

Fenerbahçe'de kadro dışı kaldıktan sonra ara transfer döneminde eski takımı Club Brugge'a kiralanan Nabil Dirar, Belçika temsilcisinde de beklentilerin uzağında bir performans sergiliyor.

SOSYAL MEDYADA TOPA TUTULDU

34 yaşındaki deneyimli sağ bek, Dinamo Kiev maçı sonrası Belçikalı futbolseverler tarafından sosyal medyada ilerleyen yaşı ve düşen dinamizmi sebebiyle sert şekilde eleştirildi.

Club Brugge taraftarları, "Dirar sahadayken geçmişte yolculuğa çıkıyorum, bu kulübe katkı sağlamak için daha çok ekmek yemesi lazım, bunu bütün samimiyetimle söylüyorum ama yaşın yalan söylemiyor Dirar, bu seviyenin oyuncusu değil, ritim yakalamakta zorlanıyor..." gibi ifadeler kullandı.





İLK KEZ İLK 11'DE



Club Brugge formasıyla Pro Lig'de henüz resmi maça çıkmayan Nabil Dirar, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda oynanan Dinamo Kiev mücadelesine ilk 11'de başlayarak yeni takımında ilk kez bir maça ilk 11'de çıkmış oldu.

34 yaşındaki oyuncu, 1-1 eşitlikle sona eren karşılaşmada 69 dakika sahada kaldı ve yerini Ignace Van Der Brempt'e bıraktı.

Ligde Standard Liege maçının kadrosuna alınmayan Nabil Dirar, Waasland-Beveren mücadelesinde ise kadroda olmasına rağmen süre alamamıştı.





KUPADA BİR MAÇA ÇIKTI

Nabil Dirar, Belçika Kupası'nda 6-1 kazanılan Olsa Brakel maçında 63. dakikada Ignace Van Der Brem'in yerine oyuna dahil olmuş ve 27 dakika sahada kalmıştı.

Deneyimli isim, kupada bir sonraki turda ise Royal Antwerp müsabakasında kadroda olmasına rağmen forma şansı bulamamıştı.

2008-2012 ARADI OYNADI

Nabil Dirar, kariyerinde daha önce 2008 ve 2012 yılları arasında Club Brugge formasını giymiş, sonrasında Monaco ve Fenerbahçe'de oynamıştı.

34 yaşındaki futbolcu, Belçika ekibinin formasını 142 kez terletti ve 18 gol attı.

Nabil Dirar'ın Fenerbahçe'yle kontratı 2022'de sona erecek.





