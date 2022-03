N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nda rekor katılımlı start pazar günü

Haberin Devamı

Spor İstanbul tarafından N Kolay’ın isim sponsorluğunda bu yıl 17.’si gerçekleştirilecek olan N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, 27 Mart 2022 Pazar günü start alacak. World Athletics’in Elite Label kategorisinde yer alan N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, 2021’in yol yarışları sıralama listesinde yılın en iyi yarışı seçildi. Tarihi Yarımada’nın büyüleyici atmosferinde gerçekleştirilecek N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, rakım farkı bulunmayan düz parkuruyla atletlere #EnHızlıYarı maraton derecelerini yapma imkanı sağlıyor. Bu yıl 10.389 kişilik rekor katılımla, tarihinin en kalabalık startını verecek etkinlikte sporcular 21K, 10K ve paten kategorilerinde yarışacak. Yenikapı Miting Alanı’ndaki otobüs durağından başlayacak koşuda sahil yolunu takip ederek Galata Köprüsü’ne gelen sporcular, köprü sonundaki ışıklardan ‘U’ dönüşü yaparak Fatih’e ilerleyecek. Haliç Köprüsü’ne gelmeden yapılacak ‘U’ dönüşü ile sahil yolunda ters istikamette devam eden parkur, Yenikapı’da başladığı noktada sona erecek. N Kolay 17. İstanbul Yarı Maratonu, TRT Spor Yıldız’dan ve Spor İstanbul Youtube kanalından naklen yayınlanacak.

TARİHİ YARIMADA’DA BÜYÜK HEYECAN

Geçtiğimiz yıl kadınlarda dünya yarı maraton rekorunun kırıldığı N Kolay İstanbul Yarı Maratonu bu sene de büyük rekabete sahne olacak. Erkeklerde en iyi yarı maraton dereceleri 59 dakikanın altında olan Daniel Mateiko (58:26) ve Rodgers Kwemoi (58:30) Tarihi Yarımada’da kozlarını paylaşacak. Kadınlarda ise geçtiğimiz yıl N Kolay 16. İstanbul Yarı Maratonu’nu 3. sırada tamamlayan Hellen Obiri (1:04:22) yeniden İstanbul’da koşacak. Türk erkek elit atletler Aras Kaya, Ramazan Özdemir, Halil Yaşın, Ömer Alkanoğlu, Kenan Sarı, Mahkum Değer, İslam Taşçı ve Süleyman Bekmezci podyum için yarışacak. Türk kadın elit atletler Yasemin Can, Fatma Karasu, Meryem Erdoğan, Nuran Satılmış, Duygu Turgut Boyan ve Gizem Nur Keskin Tarihi Yarımada’daki yarışta Türkiye’yi temsil eden isimler olacak.



YARIŞ PROGRAMI

07:00 Parkurun araç trafiğine kapatılması

08:00 Paten start

08:40 10K start

10:00 Elit atlet ve 21K start

11:30-12:00 Ödül töreni

14:00 Etkinliğin sona ermesi



Not: 27 Mart Pazar günü 07.00-14.50 saatleri arasında Ayvansaray-Yenikapı sahil yolu her iki yönde trafiğe kapalı olacaktır.