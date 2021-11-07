N Kolay 43. İstanbul Maratonu tamamlandı! Türkiye rekoru...

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N Kolay 43. İstanbul Maratonu tamamlandı.

Organizasyonda 15 kilometre koşusunda Türk sporcular, üçüncü sırada yer aldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden startı verilen ve Yenikapı Miting Alanı karşı caddesinde yer alan alt geçit civarında bulunan noktada tamamlanan yarışta erkeklerde Kenan Sarı 45.58'lik derecesiyle üçüncü olurken, Meryem Erdoğan 53.43 ile aynı dereceyi elde etti.

Metin Dizdar 47.11 ile dördüncü ve Deniz Aydoğan 50.37'lik derecesiyle beşinci sırada yer aldı.

Kadınlarda ise Sabriye Güzelyurt, 55.05'lik derecesiyle dördüncü oldu.

Kadınlar tekerlekli sandalye yarışında ilk üç sırada Hamide Doğangün,Zübeyde Süpürgeci ve Zeynep Acet yer aldı.

Erkeklerde ise Birol Kamar birinci, Muhammed Safa Bakan ikinci ve Ömer Cantay üçüncü oldu.

Paten kategorisinde kadınlarda İranlı Dorsa Shahriari ilk sırada yer alırken, Türk sporcu Esen Erdoğanlı ikinciliği ve İranlı Shadi Sharifpoor üçüncülüğü elde etti.

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Fransız Valentin Thiebault'un birinci olduğu erkekler kategorisinde ise İranlı Abolfazl Majidi Abojlou ikinci ve Türkiye'den Ata Sadegh Abedin üçüncü sırada yer aldı.

HÜSEYİN CAN'DAN TÜRKİYE REKORU

N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nda yarışan Hüseyin Can, elde ettiği dereceyle 23 yaş altı Türkiye rekoru kırdı.

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda yarışan Hüseyin Can, 2 saat 16 dakika 2 saniyelik derecesiyle 1985'ten beri kırılamayan rekoru kırmayı başardı.

Eski rekor 2 saat 17 dakika ve 26 saniye ile Semih Berber'in elinde bulunuyordu.