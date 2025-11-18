Mutsuz bir Rafa Silva saatli bomba gibidir!

Haberin Devamı

Beşiktaş ile anlaşmazlık yaşayan ve idmanlara çıkmayan Rafa Silva’nın durumu ülkesi Portekiz’de de merakla takip ediliyor. Portekiz basınının en büyük gündem maddesi haline gelen yıldız futbolcunun ülkesine geri dönüşü hakkında dikkat çeken bir yorum yapıldı. CNN Portugal televizyonunun yorumcusu Dani, Beşiktaş için ‘olabilecek en kötü şeyin’ Rafa Silva’yı mutsuz bir şekilde takımda tutmak olduğunu söyledi.

TAKIMDA ZEHiR YARATIR

Dani açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Rafa şu anda İstanbul’da tam bir memnuniyetsizlik içinde. Beşiktaş gibi iddialı bir kulüp, onun kalibresinde bir oyuncunun isteksizce antrenman yapmasına veya soyunma odasını olumsuz etkilemesine izin veremez. Bu, takımda bir zehir yaratır sezon boyu puan kayıplarına ve uyumsuzluğa yol açar. En iyi çözüm, dostane bir ayrılık, onu şimdi bırakmak, belki Benfica’ya... Ve karşılığında adil bir tazminat almak. Mutsuz bir Rafa’yı tutmak, adeta bir saatli bomba taşımak gibi olur. Performans vermez, diğer oyuncuları da demotive eder ve daha fazla kriz doğurur.”

BENFiCA BEŞiKTAŞ’LA ARAYI BOZMAK iSTEMiYOR

Portekiz basınında, Beşiktaş’tan ayrılması durumunda Rafa Silva için en uygun yerin Benfica olduğu yazılsa da kırmızı beyazlı ekip bu transferde temkinli. A Bola gazetesinin haberine göre; Benfica, Beşiktaş ile Rafa Silva arasındaki uyuşmazlık çözülene kadar süreci takip etmeye devam edecek. Beşiktaş ile olan iyi ilişkileri bozmak istemeyen Benfica yönetimi, Rafa Silva’nın siyah beyazlı kulüple olan sözleşmesini feshetmesi ve Portekiz’e dönmek istemesi halinde transfer için girişimlere başlayacak. Başkan Manuel Rui Costa, teknik direktör Jose Mourinho ve Sportif Direktör Mario Branco’nun Rafa Silva’nın takıma çok olumlu katkı sağlayabileceğine inandığı belirtilirken, 32 yaşındaki yıldız futbolcunun iki tarafın da zarar görmeyeceği bir şekilde Beşiktaş’la sözleşmesini feshetmek istediği ve ayrılık ısrarını sürdürdüğü kaydedildi.