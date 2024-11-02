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Müthiş maçta VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı devirdi!

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#Sultanlar Ligi#Fenerbahçe Medicana#Vakıfbank
Müthiş maçta VakıfBank, Fenerbahçe Medicanayı devirdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2024 16:43

Voleybol Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank karşı karşıya geldi. Müsabakada kazanan taraf 3-2'lik üstünlükle VakıfBank oldu.

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Sultanlar Ligi’nde bu sezonun ilk 6 haftasını kayıpsız geçen Fenerbahçe Medicana, 7’nci hafta maçında güçlü rakibi VakıfBank’a misafir oldu.

Oldukça çekişmeli geçen maçın 5’inci ve son setinde de daha az hata yapan VakıfBank seti 15-10 alarak maçtan de 3-2 galip ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla Fenerbahçe ligdeki ilk mağlubiyetini alırken VakıfBank da 7’nci maçında 6’ncı galibiyetini aldı.

SALON: Vakıfbank Spor Sarayı

HAKEMLER: Yener Seçkin, Gül Mehmet

VAKIFBANK: Van Ryk, Bosetti, Sıla Çalışkan, Deniz Uyanık, Zehra,Güneş, Markova, (Aylin Acar)

FENERBAHÇE MEDICANA: Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, De Souza, Drca, Stysiak, Meliha Diken ( Gizem Örge)

SETLER: 25-23,14-25, 23-25, 25-17,15-10

SÜRE:2 saat 5 dakika

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#Sultanlar Ligi#Fenerbahçe Medicana#Vakıfbank

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