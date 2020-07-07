Mustafa Yumlu'dan hakeme tepki: Nereden gördü penaltıyı?

Yayıncı kuruluşa konuşan Mustafa Yumlu, "Tek hedefimiz buradan puan veya puanlar almaktı. İstediğimiz gibi de gidiyordu. Önlemler de aldık ama ilk golde konsantre olamadık. Oyunu bırakmak istemiyorduk. Her an gol atabileceğimizi düşünüyorduk. Abdülkadir hoca nereden gördü bilemiyorum penaltıyı. Clichy'nin de pozisyonu vardı ona verilmedi. Dirseğime vurdu dedim, nasıl penaltı gördü bilemiyorum. Dirseğime değdi ama vücuduma yapışık olan yere değdi.

"BAŞAKŞEHİR GÜÇLÜ AMA FARKLI ŞEYLER DÖNÜYOR HERHALDE"

VAR hakemleri ne gördü merak ediyorum. Başakşehir güçlü ama farklı şeyler dönüyor herhalde. Biz iyi niyetimizle oynuyoruz. Bizim iyi niyetimizi suistimal etmesinler. Zor dönemlerde hakemlerimize rica ediyoruz. Çok basit ya. 1-0 devam etse her an gol bulabilirdik. Bizi moral olarak bitirdi. Abdülkadir hoca iyi yönettiği maçı o pozisyonda bitirdi. Bu ligde kalmak istiyoruz. Kimse bizden ümidini kesmesin. Bu takımın ekmeğini yiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Bu takımı kümede tutacağız. Yeter ki farklı etkenler işin içine girmesin. Bugün olduğu gibi" ifadelerini kullandı.

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!