MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMustafa Yumlu: "F.Bahçe son dakikadaki gole bu kadar sevindiyse...'
GeriFutbol Mustafa Yumlu: "F.Bahçe son dakikadaki gole bu kadar sevindiyse...'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 07.03.2020 - 22:20,Son Güncelleme:/

Mustafa Yumlu: "F.Bahçe son dakikadaki gole bu kadar sevindiyse...'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mustafa Yumlu: "F.Bahçe son dakikadaki gole bu kadar sevindiyse...'
Abone Olgoogle-news

Denizlispor forması giyen Mustafa Yumlu, 2-2 biten Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye bir de gol atan Mustafa Yumlu'nun sözleri şu şekilde

"Fenerbahçe'nin son haftalarda kötü bir gidişatı vardı. Bizim de vardı ama geçen hafta kazandık. Bugün puan alacağımızdan çok emindik. Sadece oyun disiplininden kopmamayı hedefledik. Çok üzgünüm. Fenerbahçe'ye 2 pozisyon vermeden 2 gol yedik. Fenerbahçe Türkiye'nin dört büyük camiasından biri. Son dakikada attıkları gole bu kadar seviniyorlarsa, demek ki çok iyi şeyler yapmışız. Üç puanı hak ettik ama olmadı. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Onların yarışta olması lazım. Bizim hedefimiz ligde kalmak. İnşallah bunu başaracağız."

Mustafa Yumlu: F.Bahçe son dakikadaki gole bu kadar sevindiyse...

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle