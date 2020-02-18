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Spor Arena
Haber Giriş: 18.02.2020 - 15:22,Son Güncelleme:/

Mustafa Yücedağ kimdir? Galatasaray'da forma giymişti

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Mustafa Yücedağ kimdir? Galatasaray'da forma giymişti

Mustafa Yücedağ, hayatını kaybetmesinin ardından araştırılan isim olmaya başladı. Defans ve ön libero mevkilerinde forma giyen Mustafa Yücedağ, ilk olarak Ajax'ta futbola başlamıştır. Mustafa Yücedağ'ın kariyeri Türkiye'de Sarıyer ile kesişmiş ve daha sonra Galatasaray'a transfer olmuştur. İşte, Mustafa Yücedağ hakkında bazı bilgiler

Mustafa Yücedağ, 25 Nisan 1966 tarihinde Gaziantep'te doğdu. Defans ve ön libero pozisyonlarında oynadı.

Hollanda'da büyüyen Mustafa Yücedağ, Ajax'ta profesyonel olmuştur. Birçok kulüpte oynamış ancak sakatlığı nedeniyle futbolu bırakmıştır.

Galatasaray'da ikinci Mustafa Denizli dönemininde oynamış ve 1991-1992 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek final oynayan kadroda yer almıştır. 1992-1993 sezonunda Karl-Heinz Feldkamp tarafından antrenmandan kovulunca Galatasaray'dan ayrılmıştır. A millî takımda ise 1990 FIFA Dünya Kupası elemelerinde oynamıştır.

Galatasaray'da teknik direktör olduğu dönemde Frank Rijkaard'ın tercümanlığını yapmıştır.

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