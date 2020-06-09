Mustafa Tokgöz: "Başarı için kenetlenmiş durumdayız..."

Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, "Uzunca bir aradan sonra maçlar bu hafta başlıyor ve hasret sona eriyor. Zor bir süreç atlatıldı. İnşallah bu salgının en kısa zamanda tamamı ile bitmesini diliyorum. İlk başta ligler başlanılacak denilince endişemiz büyüktü. Geçen süreçte endişelerimiz azaldı. Umarım virüssüz sezonu tamamlarız. Kayserispor kulübü olarak yaptırdığımız testler negatif çıktı. Bu konuda çok titiz ve özenli davrandık" dedi.

Asbaşkan Mustafa Tokgöz, "Bu pandemi sürecini Kayserispor olarak iyi değerlendirdik. Oyuncularımız hırslı ve motivasyonları yüksek derecede. Sezon başından beri her şeyin iyi gittiği bir dönemdeyiz. Ödemeler yapılıyor, oyuncular ile ilgileniliyor. Takımımız kalan 8 maça çok iyi konsantre olmuş durumda. Başarı için kenetlenmiş durumdayız" diye konuştu.

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