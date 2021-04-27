Mustafa Sandal, Tarkan'dan önce davrandı! Şenol Güneş istemişti, müjdeyi verdi

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde Fanatik Gazetesi'ne verdiği röportajda EURO 2020 için de bir şarkı beklediğini açıklamıştı.

Şenol Güneş, "Türk Sanat Müziğini çok dinlerim. 2002 Dünya Kupası öncesi Kosta Rika’ya maç izlemeye gittim. Bir diskoda Tarkan’ın müziği çalıyordu. Çok hoşuma gitmişti. Tarkan’ı başka bir yere koyarım. Eser Eyüboğlu var. Gönül Dağı dizisinde de oynuyor. Onun türküleri hoşuma gidiyor. Volkan Konak’ın da yeni programı başladı. Onu da çok severim. Volkan Konak ve Sunay Akın daha önce beraber çalışıyordu. Biri gitar çalıyor, diğeri sohbet yapıyordu. Çok iyi yere geldiler. Volkan’ın sahnesi çok iyidir. 2002 Dünya Kupası zamanında Tarkan’ın, ‘Bir oluruz yolunda’ şarkısı Milli Takım’la özdeşleşmişti. Mustafa Sandal’ın da, ‘Pazara kadar değil mezara kadar’ şarkısı vardı. O da tuttu. Trabzonspor ’un da böyle türküleri vardı.” ifadelerini kullanmıştı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e cevap gecikmedi. Ünlü sanatçı Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından A Milli Takım için özel bir şarkı hazırlayacağını açıkladı. Sandal şu ifadeleri kullandı:

"2002’de hocama ve milli takıma Pazara Kadar şarkımızla uğurlu gelmiştik. Şimdi sıra 2021 Avrupa Şampiyonası'nda! Şenol hocama ve federasyon yetkililerine bu çok kıymetli milli göreve beni ve ekibimi layık gördükleri için çok teşekkür ederim. Gereği yapılacaktır"