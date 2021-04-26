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GeriFutbol Mustafa Sandal, Milli Takım için EURO 2020 şarkısı düzenleyecek
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Futbol
Haber Giriş: 26.04.2021 - 20:25 | Son Güncelleme:

Mustafa Sandal, Milli Takım için EURO 2020 şarkısı düzenleyecek

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Mustafa Sandal, Milli Takım için EURO 2020 şarkısı düzenleyecek

Şenol Güneş'in çağrısına veren Ünlü şarkısı Mustafa Sandal, EURO 2020'de mücadele edecek Milliler için şarkı hazırlayacağını duyurdu.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen EURO 2020'de mücadele edecek Ay Yıldızlılar için Mustafa Sandal şarkı düzenleyecek.

Milli Takım'a şarkı besteleyeceğini sosyal medya hesabında duyuran Sandal, "2002’de hocama ve Milli Takım'a Pazara Kadar şarkımızla uğurlu gelmiştik. Şimdi sıra 2021 Avrupa Şampiyonasında Şenol hocama ve federasyon yetkililerine bu çok kıymetli milli göreve beni ve ekibimi layık gördükleri için çok teşekkür ederim. Gereği yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.

A Mili Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 için Tarkan ve Mustafa Sandal'dan şarkı beklediğini dile getirmişti.

Turnuvaya katılmaya hak kazanan Milli Takımımız; A Grubu'nda İtalya, Galler ve İsviçre ile birlikte mücadele verecek.

Mustafa Sandal, Milli Takım için EURO 2020 şarkısı düzenleyecek

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