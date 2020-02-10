Mustafa Reşit Akçay: "Umarım Trabzonspor şampiyon olur"

Radyospor'a konuşan Mustafa Reşit Akçay, "Yeni transferlerimizle birlikte uyum sağlamaya çalışıyoruz. Bu bir süreç, bunu mümkün oldukça erken çözümlemeliyiz, ligin boyu da kısalıyor. Sahada birbirine yardım eden yapıya bürünmeliyiz. İç sahada çok zorlu maçlarımız var, deplasmanda da zorlu rakiplerle oynayacağız. Umarım her şey istediğimiz gibi gider ve lig sonunda mutlu sona ulaşırız."ifadelerini kullandı.

Ara transfer döneminde takıma dahil olan futbolcular hakkında da konuşan Reşit Akçay, "İzleme komitesi ve transfer komitesinin yapmış olduğu çalışmalar vardı. Biz gelmeden önce kulübümüzün yapmış olduğu transfer organizasyonu vardı, biz de buna saygı duyduk. Transfer edilen 7 futbolcudan 5-6 tanesinden direkt yararlanmamız bir transfer başarısıdır. Sorunları çözmek için buradayız. Umarım doğru çalışmalar yaparız." dedi.

Gerson Rodrigues'in 4 büyük takımlarda forma giyebileceğini ifade eden Akçay, "Gerson Rodrigues, 4 büyük takımda oynayabilecek kapasitede, kiriyatif bir oyuncu. Gerson Rodrigues farklı bir yere geldiğinde kendini ifade etmek için bazı şeyler yapması normal. Gerson Rodrigues geçtiğimiz 2 haftada kendini tanıtmak adına bir karvizit yaptı." açıklamasında bulundu.

Trabzonspor'un bu sezon şampiyon olabileceğini söyleyen Mustafa Reşit Akçay, "Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile bu sezon şampiyon olabilir. Buna Hüseyin Hoca ve toplum inanıyor. Trabzonspor'da lider oyuncularda var. Sörloth ve Sosa gibi... Trabzonspor'da Abdülkadir'ler de takıma enerji verecektir. Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır çok önemli bir seviye atladı, Uğurcan şu anda 50 milyon TL'lik kaleci...

'Trabzonspor için bence o sene bu sene!'

Trabzonspor için bence o sene bu sene! En fazla yaklaştığı sene bu sene. Hüseyin Hoca'nın da bunu başaracak gücü var. Umarım Trabzonspor, Trabzon kentiyle bunu başarır. Kentin ve ülke futbolunun buna ihtiyacı var. Trabzonspor'un şampiyon olması sadece Trabzon kentinin şampiyonluğu değil, bence ülke futbolunun kazanması... Bursaspor'un şampiyonluğunda olduğu gibi... Bu durum çok az oluyor. Bu da dünyada Türk futbolunun kalitesinin artmasını sağlayacaktır. Ben fotoğrafa geniş bakıyorum. Açıklamalarım Trabzonlu olduğum için şovenist olarak yorumlanabilir. Bu açıklamaları şovenist olarak yapmadım, sadece fotoğrafa büyük baktım." diye konuştu.

Ankaragücü, bu hafta sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Başkent ekibinin önemli maçları:

22. hafta Fenerbahçe

24. hafta Sivasspor

25. hafta Beşiktaş (D)

28. hafta Başakşehir

29. hafta Trabzonspor (D)

32. hafta Galatasaray





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!