Mustafa Reşit Akçay: 'Uçaklar riskli, deplasmana otobüsümüzle gideceğiz'

Akçay, AA muhabirine, TFF tarafından alınan "Liglerin 12 Haziran'da kaldığı yerden devam etmesi" kararını değerlendirdi.



Kovid-19 testi pozitif çıkan sarı-lacivertli futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Akçay, "Şu anda belirti göstermese de tedavisi sürüyor. Hayalet taşıyıcılardan, tedavisi bitmek üzere. Tedavisi bittikten sonra, sağlıkla ilgili sorunu tamamen ortadan kalktığında aramıza katılacak." diye konuştu.



"TFF ligleri 12 Haziran'da başlatma kararı aldı. Ankaragücü olarak oynamak istiyor musunuz?" sorusunu Akçay, şöyle yanıtladı:



"Ben hümanist bir adamım. İnsan kaynaklı düşüncemi almak isterseniz, oynanmamalıdır. Kulüpler açısından baktığınızda; kulüplerin ekonomisiyle ilgili zorunluluklar nedeniyle kulüplerin oynanması konusunda baskı uyguladıklarını düşünüyoruz. Bunun da çözümü vardır. Dereceler, şampiyonluk ya da küme düşmelerle ilgili de derdi olan derdine göre konuşsun. Biz şu anda küme düşme hattında olduğumuzdan konuşacağımız ya da yorumlayacağımız her şeyin farklı algılanma ihtimalini de düşündüğümüz için çok fazla olayın içerisinde olmak istemiyoruz. Ama yine de insanların sağlığı olarak ele aldığınızda işlerin zor olduğunu görüyorsunuz."



Akçay, MKE Ankaragücü'nün dışında bazı kulüplerde de koronavirüs testlerinin pozitif çıktığına işaret ederek, "Bunun sayısı yarın çoğalabilir. Bir de dediğim gibi işler devam ederken de birilerinin hatası nedeniyle de oluşabilir. Çünkü yakın temas içinde olan bir iş yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



"Maskenin takılmayacağı tek iş kolu sanıyorum dünyada bizim işimizdir." diyen Akçay, "Maske takmadan koronavirüsten korunamıyorsunuz ama bizim işimizi de maske takarak yapamazsınız. Bizim işimizde olmaz, oksijen almak zorundasınız. Dolayısıyla bizim sektörün kontrolü çok zor. Bir maçtaki görevli sayısını ne kadar aşağı düşürürseniz düşürün, 300-400 kişiden aşağı düşmüyor. Bunların hepsini dikkate almak lazım." şeklinde görüş belirtti.



Akçay, oyuncuların psikolojik durumuna ilişkin ise şunları söyledi:



"Şu an oyuncuların psikolojileri hiç iyi değil. Hem kulüp disiplini hem de saha içi disiplini açısından karşı karşıya geldiğimiz anlar oluyor. Şu an hoşgörü, karşılıklı iletişimle çözüyoruz. Öyle anlar gelecek ki bu iletişimin de yetmediği, cezaya, yaptırımlara başvuracağımız anlar olacaktır. Onların da olmasını istemiyoruz. Bu konularla ilgili hassasiyeti yüksek oyuncularımız var. Bu da ayrıca değerlendirilmeli, bu şekilde de bakılmalı."



Liglerin deplasmanlı bir şekilde başlatılmasının planlanmasıyla ilgili de görüşlerini paylaşan Akçay, "Mecburen otobüsümüzle gideceğiz. Uçuşlar başlasa bile risk oluşturacak." dedi.



Akçay, konaklama sırasında alınması gereken tedbirlerin daha önemli olduğunu vurgulayarak, "Seyahatte otobüsü kullandığımızda yorgunluğun telafisi var. Gittiğiniz yerdeki şüpheleriniz ortadan kalkacak mı? Bunu kim denetleyecek. Otel var, çalışanlarla temas var. Yakın temas edeceğiz, sonuçta birileri bize hizmet edecek. Oynatmaya karar verirseler bence seyahatlerden ziyade otel ve oynadığımız alanlardaki kişilerin kontrolü burada önemli. Ayrıca bizim kendi içimizdeki grubu da nasıl kontrol edeceğiz? Bazı izolasyon kuralları getirebilirsiniz. Sahaya gelenlere nasıl bir izolasyon kontrolü sağlanacak?" değerlendirmesinde bulundu.



Ligler başladığında takımlarda yine pozitif vaka görülebileceğini dile getiren Akçay, "Bunun çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Sonuçta 1,5 aylık bir süre." yorumunu yaptı.



İşi yokuşa sürmediğini aktaran Mustafa Reşit Akçay, "Lütfen, yokuşa sürmek gibi ya da bardağın boş tarafına bakan birisi olarak düşünülmesin. Bulunduğumuz yer nedeniyle de böyle değerlendirmeler olabilir. Bu bize haksızlık olur. Dolayısıyla genel anlamda insan merkezli düşünerek hareket edelim. O zaman birbirimize karşı olan saygımız da üst seviyede kalabilir diye düşünüyorum." diye konuştu.



- "Protokolün uygulanması çok zor"



Akçay, Türkiye Futbol Federasyonunun yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü"nü Süper Lig kulüplerinin dahi uygulamalarının çok zor olduğunu söyledi.



Mustafa Reşit Akçay, protokole ilişkin, "Olması gereken o mudur? Sağlık insanları bunu hazırlamış. Bu, bilim insanlarının ürettiği bir değer. Bu doğrudur ama pratikte Süper Lig kulüplerinin bile uygulaması çok zor." şeklinde konuştu.



- "Bu kriz fırsata dönüştürülebilir"



MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Akçay, kulüplerin bundan sonraki süreçte altyapıya yönelmesi gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:



"Sonuçta kulüplerin akil insanları, sahipleri, genel kurulları var. Siz sorduğunuz için fikrimi söyleyeyim. Bu krizi bir fırsata dönüştürebilir misiniz? Dönüştürebilirsiniz. Borçlarınızı 10 yıllık bir yapılandırmayla devletle bir anlaşmaya gidilir. Yabancı transferi 5 yıl yasaklanır. Mevcut yabancı oyuncularla da sözleşmeleri bittikten sonra yollar ayrılır. Böylece akademilerde yetiştirdiğimiz oyuncularımızı, çocuklarımızı devreye sokarız. Hem birkaç jenerasyon kazanmış olursunuz hem de bu boşlukta kendi stilinizi, şartlarınızı, anlayışlarınızı, akademik ortamlarda yapılacak toplantılarla kendi futbol dilinizi, felsefenizi de oluşturabilirsiniz. Bunların hepsi kulüpler için fırsat. Deneyecekler midir? Onu bilmiyorum."



- "Sağlık Bakanımız başarılı bir süreci yönetti"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, TFF'nin ligleri başlatma kararıyla ilgili değerlendirmesine yönelik soru üzerine Akçay, "Sağlık Bakanının sesinde ve yorumunda bir kırgınlık olduğunu görüyorum. Akıllı ve çalışkan bir Sağlık Bakanımızın olduğunu da söylemek isterim. Hakkını vermem gerekir. Süreci başarılı yürüttü. Bu futbol olayında da danışılması gerekir. Kaybedilmiş bir şey yok, bence Sağlık Kurulumuz ve Sağlık Bakanımızla futbolumuzun üst düzey kişileri bir görüşme yaparsa, fikir alışverişinde bulunursa daha doğru sonuçlara, yola doğru gideriz." ifadelerini kullandı.

