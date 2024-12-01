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Mustafa Reşit Akçay çılgına döndü! Oyuncusuyla tartışıp kırmızı kart gördü

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#Mustafa Reşit Akçay#Karşıyaka#Silifke Belediye
Mustafa Reşit Akçay çılgına döndü Oyuncusuyla tartışıp kırmızı kart gördü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 15:12

Karşıyaka teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, Silifke Belediye maçında yedikleri gol sonrası sahaya girip oyuncusuyla tartıştıktan sonra kırmızı kart gördü.

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TFF 3. Lig 1. Grup 13. haftasında oynanan Silifke Belediye - Karşıyaka maçında sahalarda ender görülen bir olay yaşandı.

Karşıyaka teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, yedikleri ilk golün ardından sahaya girip oyuncusuyla tartıştı. Güçlükle sakinleştirilen Mustafa Reşit Akçay, kırmızı kart gördü.

SÜPER LİG'DE KULÜPLER ÇALIŞTIRMIŞTI

Mustafa Reşit Akçay, Süper Lig'de Trabzonspor, Akhisar Belediyespor, Osmanlıspor, Konyaspor ve Ankaragücü'nü çalıştırmıştı.

Deneyimli teknik adam Konyaspor'un başında Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı.

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#Mustafa Reşit Akçay#Karşıyaka#Silifke Belediye

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